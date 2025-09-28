Virat Kohli T20 Record : वो भारतीय बल्लेबाज, जिसके नाम पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक टी20 रन

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। क्या आप उस भारतीय खिलाड़ी के बारे में जानते हैं, जिसके नाम टी20 इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है?

यह बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि विराट कोहली हैं, जिन्होंने इस टीम के विरुद्ध अपने टी20 करियर में कुल 11 मैच खेले। कोहली ने इस दौरान 70.28 की औसत के साथ 492 रन जुटाए।

विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 11 छक्के और 49 चौके लगाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक भी देखने को मिले।

मेलबर्न में टी20 वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कोहली की उस पारी को शायद ही कोई फैन भूल सके, जिसमें कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध नाबाद 82 रन बनाते हुए भारत को 4 विकेट से जीत भी दिलाई थी।

एशिया कप 2025 की मौजूदा टीम में सूर्यकुमार यादव ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध इस फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाए। सूर्या 7 पारियों में 18.50 की औसत के साथ 111 रन जुटा चुके हैं।

वहीं, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 पारियों में 52.50 की औसत के साथ 105 रन बनाए हैं। यह दोनों मैच इसी एशिया कप में खेले गए थे।

अभिषेक शर्मा इस समय बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फैंस को उम्मीद है कि अभिषेक इस लिस्ट में कप्तान सूर्यकुमार यादव से आगे निकल सकते हैं।

अगर भारत के खिलाफ टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी की बात की जाए, तो मोहम्मद रिजवान शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 5 मुकाबलों में 57 की औसत के साथ 228 रन अपने नाम किए।

भारत ने एशिया कप 2025 में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी संस्करण में दो मुकाबले जीते हैं। वहीं, पाकिस्तान ने इस एशिया कप जो दो मैच गंवाए, वो भारत के ही विरुद्ध थे।