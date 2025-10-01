खेल

Tilak Verma Asia Cup 2025 Hero : क्रिकेटर तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की

एशिया कप हीरो तिलक वर्मा ने तेलंगाना सीएम से की मुलाकात, मिला सम्मान
🏷 क्रिकेट
Oct 01, 2025, 04:12 AM
क्रिकेटर तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की

हैदराबाद: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के नायक युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा ने मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने तिलक वर्मा को सम्मानित किया और रविवार को दुबई में हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराने में उनकी अहम भूमिका की सराहना की। क्रिकेटर ने मुख्यमंत्री को एक क्रिकेट बैट भी भेंट किया।

तिलक वर्मा का सोमवार रात राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज हैदराबाद से मिले प्यार और समर्थन से अभिभूत हूं। मेरे साथ खड़े रहने के लिए हर भारतीय का तहे दिल से आभारी हूं। जय हिंद।"

22 वर्षीय इस बल्लेबाज ने नाबाद 69 रनों की वीरतापूर्ण पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई, जब टीम शुरुआती तीन विकेट गंवाने के बाद संघर्ष कर रही थी। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चार छक्के और तीन चौके लगाए और उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

एक इलेक्ट्रिशियन के बेटे वर्मा ने मंगलवार को लिंगमपल्ली स्थित लीगल क्रिकेट अकादमी का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। अपने बचपन के कोच और मार्गदर्शक सलाम बयाश के साथ, इस उभरते हुए सितारे ने मैदान पर युवाओं से बातचीत की। राष्ट्रीय ध्वज थामे इस क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, इस क्रिकेटर ने कहा कि वह अपने बचपन के कोच सलाम के हमेशा ऋणी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह, वह हमेशा अपने कोच का बहुत सम्मान करते हैं। इस युवा हैदराबादी खिलाड़ी ने कहा कि रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी उनके दो शतकों से भी बेहतर थी। फाइनल के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम ने शुरुआत में तीन विकेट गंवाने के बाद उन पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन उन्होंने शांत रहने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, "हम पहले ही तीन विकेट गंवा चुके थे। मुझे लगा कि अगर मैं दबाव में आ गया, तो मैं न केवल खुद को बल्कि पूरे देश को निराश करूंगा।" वर्मा ने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन वह शांत रहे और बल्ले से ही बात करने दी।

एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "हम बस एक खेल खेल रहे थे। अगर हम भावनाओं को खुद पर हावी होने देंगे, तो हम खेल नहीं पाएंगे।"

 

