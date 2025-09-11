Suryakumar Yadav Asia Cup 2025 : भारतीय टीम एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार : अशोक असवलकर

मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए यूएई में मौजूद है। सूर्यकुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवलकर ने कहा है कि भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार है।

आईएएनएस से बात करते हुए अशोक असवलकर ने कहा, "एशिया कप के लिए भारतीय टीम का चयन अच्छा हुआ है। युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। युवा खिलाड़ियों को जल्दी मौका नहीं मिलता है, इसलिए वे मिले मौके को भुनाने का प्रयास करेंगे। सूर्या की कप्तानी में ये लड़के लंबे समय से खेल रहे हैं और अब तक सीरीज जीतते रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एशिया कप का खिताब जीतने में भारतीय टीम को कोई परेशानी आएगी।"

उन्होंने कहा, "भारतीय टीम का संतुलन बहुत अच्छा है। हमारे पास टी20 के विशेषज्ञ बल्लेबाज और गेंदबाज हैं। हमारा क्षेत्ररक्षण भी बेहतरीन है। हमें मैच की परिस्थिति के मुताबिक खेलना है। अगर एक बार हमारे खिलाड़ी क्रीज पर जम गए फिर कोई भी हमें नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि भारतीय टीम एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार है।"

सूर्यकुमार यादव पर उन्होंने कहा, उसे बस खेल की परिस्थिति को समझते हुए आगे बढ़ना है और वह ऐसा करता भी रहा है। उसे पता है कि टीम को लेकर कैसे आगे बढ़ना है।

भारत-पाकिस्तान के मैच पर उन्होंने कहा कि इस मैच का अतिरिक्त दबाव जरूर रहता है, लेकिन टीम इंडिया को अपना नेचुरल गेम खेलने की जरूरत है। हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली की गैरमौजूदगी के सवाल पर असवलकर ने कहा कि क्रिकेटर आते-जाते रहते हैं। यह खेल का हिस्सा है। मुझे लगता है कि युवा खिलाड़ी उनकी जगह लेने को तैयार हैं।

शुभमन गिल पर असवलकर ने कहा कि वह मौजदा समय के श्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। सूर्या का आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन रहा था। उसी तरह गिल इंग्लैंड में रन बनाकर आए हैं। इंग्लैंड में रन बनाना आसान नहीं होता है। इंग्लैंड में किए प्रदर्शन के आधार पर ही उन्हें टी20 में वापसी कराई गई है।