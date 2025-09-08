खेल

Sri Lanka T20 Win : तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने सीरीज 2-1 से जीती

कामिल मिशारा की धमाकेदार पारी से श्रीलंका ने सीरीज अपने नाम की
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Sep 08, 2025, 05:37 AM
टी20 सीरीज : तीसरे मैच में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने सीरीज 2-1 से जीती

हरारे: रविवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर श्रीलंका ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। निर्णायक मुकाबले में श्रीलंका की जीत के हीरो कामिल मिशारा रहे।

जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाजों पाथुम निसांका और कुसाल मेंडिस ने श्रीलंका को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 5.2 ओवर में 58 रन जोड़े। मेंडिस 17 गेंद पर 30 रन बनाकर आउट हुए। इसके ठीक बाद 76 के स्कोर पर दूसरे विकेट के रूप में निसांका भी आउट हो गए। निसांका ने 20 गेंद पर 33 रन बनाए।

इसके बाद कामिल मिशारा और कुशाल परेरा ने श्रीलंका को और कोई झटका नहीं लगने दिया और नाबाद 117 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 8 विकेट से जीत दिला दी। श्रीलंका ने 17.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। मिशारा ने 43 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके लगाते हुए 73 रन की पारी खेली। वहीं, परेरा 26 गेंद पर 2 छक्के और 4 चौके की मदद से 46 रन बनाकर नाबाद रहे।

इसके पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाजी अच्छी हुई थी और टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए थे। विकेटकीपर बल्लेबाज मारुमनी ने 44 गेंद पर सर्वाधिक 51 रन बनाए। इसके अलावा सीन विलियम्स ने 11 गेंद पर 23, सिकंदर रजा ने 18 गेंद पर 28, रेयान बर्ल ने 15 गेंद पर 26 रन की पारी खेली। मारुमनी का स्ट्राइक रेट और बेहतर होता तो टीम 210 के आस-पास पहुंच सकती थी।

श्रीलंका के लिए दुशान हेमंथा ने 4 ओवर में 38 रन देकर 3, दुष्मंथा चमीरा ने 33 रन देकर 2, पाथिराना और बिनुरा फर्नांडो ने 1-1 विकेट लिए।

सीरीज का पहला मैच श्रीलंका ने जीता था, जबकि दूसरा मैच जिम्बाब्वे ने जीता था।

 

 

Kamil MisharaSri Lanka CricketZimbabwe CricketSikandar RazaHarare CricketT20 Series 2025Pathum NissankaKusal Perera

Related posts

Loading...

More from author

Loading...