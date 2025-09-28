Saina Nehwal Pickleball : पिकल बॉल को लोकप्रिय होते देखना रोमांचक : साइना नेहवाल

मुंबई: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने कहा है कि भारत में पिकल बॉल खेल को तेजी से बढ़ते हुए देखना काफी रोमांचक है। पिकल बॉल देश के हर उम्र वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।

मीडिया से बात करते हुए नेहवाल ने कहा कि भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखना काफी सुखद है। हम कई खेलों को पसंद करते हैं और मजबूती से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। पिकल बॉल हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है। हैदराबाद में मैंने भी एक पिकल बॉल टीम का स्वामित्व अधिकार खरीदा है। मैं खुद भी इस खेल का अभ्यास कर रही हूं और दूसरे लोगों से भी आग्रह करना चाहूंगी की कि वे खुद को फिट रखने के लिए ये खेल खेलें।

उन्होंने कहा, "मेरा बैडमिंटन करियर पिछले दो साल से इंजरी की वजह प्रभावित है। घुटने में समस्या की वजह से मैंने खेलना बंद कर दिया है। उच्चतम स्तर पर बैडमिंटन खेलने के लिए आपको प्रतिदिन लंबे सत्र में अभ्यास करना पड़ता है। फिलहाल मेरी स्थिति वैसी नहीं है। इसलिए मैंने खेल से दूरी बनाई है।"

नेहवाल ने कहा, "मैं खुश हूं कि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित कर पा रही हूं। हम देख भी रहे हैं कि अलग-अलग खेलों में युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहीं हूं कि आने वाले ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए पदक जीतेंगे। मैं यह भी उम्मीद कर रही हूं कि भारत को ओलंपिक 2036 की मेजबानी हासिल करने में भी सफलता मिलेगी।"

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच होना है। इस मैच को लेकर नेहवाल ने कहा कि क्रिकेट हमेशा से भारत में पसंदीदा खेल रहा है। फाइनल का रोमांचक ही अलग होता है। एशिया कप फाइनल के लिए मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देती हूं।