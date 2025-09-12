Sachin Tendulkar News : बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं हैं सचिन तेंदुलकर

नई दिल्ली: रोजर बिन्नी के बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नए अध्यक्ष की तलाश जारी है। चर्चा है कि किसी बड़े क्रिकेटर को बोर्ड का अगला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विकल्पों में सचिन तेंदुलकर का नाम भी चल रहा था। तेंदुलकर की टीम ने बयान जारी कर उनके बीसीसीआई अध्यक्ष बनने की चल रही खबरों का खंडन किया है।

सचिन तेंदुलकर की प्रबंधन कंपनी ने गुरुवार को एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है।

एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक एक बयान में कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि सचिन तेंदुलकर के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष पद के लिए विचार किए जाने या उन्हें नामित किए जाने के बारे में कुछ खबरें और अफवाहें फैल रही हैं। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार अटकलों पर ध्यान न दें।"

28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले बढ़ती अटकलों के बीच, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष और आईपीएल अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण चुनाव होंगे, तेंदुलकर ने खुद को इन अटकलों से पूरी तरह अलग कर लिया है।

रोजर बिन्नी ने 70 साल के होने के बाद इस महीने की शुरुआत में बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, तब से यह पद खाली है। राजीव शुक्ला कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल को प्रशासन में लगातार छह साल पूरे करने के बाद अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड पर जाना होगा।

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया, संयुक्त सचिव रोहन गौंस देसाई और कोषाध्यक्ष प्रभतेज भाटिया के अपने पद पर बने रहने की संभावना है। जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने थे।

रोजर बिन्नी 1983 में वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे थे। उनसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन्नी के इस्तीफे के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर से किसी बड़े क्रिकेटर को देने की तैयारी है।