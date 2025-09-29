Ravindra Jadeja Coach Prediction : शानदार फॉर्म में टीम इंडिया, एकतरफा होगा फाइनल मुकाबला : कोच महेंद्र सिंह चौहान

खेल

🏷 क्रिकेट
Sep 29, 2025, 03:20 AM
जामनगर: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का खिताबी मैच खेला जाना है। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बचपन के कोच महेंद्र सिंह चौहान का मानना है कि यह एकतरफा मुकाबला होगा, जिसमें टीम इंडिया आसान जीत दर्ज करेगी।

महेंद्र सिंह चौहान ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। मुझे लगता है कि यह एकतरफा मुकाबला होगा। पहले बल्लेबाजी हो, या फिर गेंदबाजी, टीम इंडिया इस मैच को आसानी से जीतेगी।"

उन्होंने कहा, "भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं। सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस एशिया कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाएगी।"

भारत एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के विरुद्ध दो बार जीत दर्ज कर चुका है। 14 सितंबर को टीम इंडिया ने लीग स्टेज मुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल की, जिसके बाद सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। टीम इंडिया ने अब तक इस संस्करण के सभी 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं।

वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में जो 2 मुकाबले गंवाए, वो भारत के ही खिलाफ थे। ऐसे में भारतीय टीम का मनोबल इस मैच में काफी ऊंचा होगा।

दोनों देशों के बीच यह हाई-वोल्टेज मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान पर टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार रहा है।

भारत-पाकिस्तान ने यहां अब तक कुल 5 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने जीते। पाकिस्तान सिर्फ 2 ही मुकाबले अपने नाम कर सका।

दोनों देशों के बीच टी20 इतिहास में अब तक 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 11 मैच जीते, जबकि पाकिस्तानी टीम महज 3 मुकाबलों में जीत हासिल कर सकी।

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 एशिया कप में पहली बार फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। टीम इंडिया इस संस्करण में जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रही है, उसे देखते हुए भारतीय फैंस को लगता है कि भारत ही इस खिताब को अपने नाम करेगा।

 

 

