Rashid Latif Praise : पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने भारत को सराहा, परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को बताया प्रभावशाली

राशिद लतीफ ने एशिया कप फाइनल में टीम इंडिया की तारीफ की
Sep 30, 2025, 09:04 AM
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन की सराहना की है। उनका मानना है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान दबाव की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला।

राशिद लतीफ ने आईएएनएस से कहा, "बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी की, बल्कि भारत ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। पाकिस्तानी कप्तान दबाव बनाने में नाकाम रहे। जब भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 15 से 17 ओवरों के बीच विकेट ले लिए, तो पाकिस्तान मैच में वापसी नहीं कर सका।

 

उन्होंने कहा, "टीम इंडिया की परिस्थिति को संभालने की क्षमता बेहद प्रभावशाली थी। जब अबरार ने संजू सैमसन को आउट किया, तो मैच का रुख बदल सकता था, लेकिन फिर हारिस गेंदबाजी करने आए और 17 रन लुटा दिए। यह पाकिस्तान का एक गलत फैसला था।"

 

56 वर्षीय राशिद ने दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को लताड़ते हुए कहा, "हारिस रऊफ के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है, जबकि शाहीन अफरीदी अच्छी फॉर्म में थे। उनकी कमजोरी यह है कि वह नई गेंद से गेंदबाजी नहीं करते, उन्हें इस पर काम करने की जरूरत है। अगर हारिस को वनडे और टी20 क्रिकेट में बने रहना है, तो उन्हें नई गेंद से गेंदबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी।"

 

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के खिताबी मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन टीम 146 रन से ज्यादा नहीं बना सकी।

 

पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में महज 5 विकेट खोकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन बनाए। भारत ने एशिया कप के इस संस्करण में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई है।

 

 

 

