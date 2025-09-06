Praveen Kumar BCCI News : प्रवीण कुमार ने बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति के लिए नहीं किया आवेदन : सूत्र

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रवीण कुमार के करीबी सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस को यह जानकारी दी है कि इस तेज गेंदबाज ने बीसीसीआई की सीनियर पुरुष टीम के चयन समिति में किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया है।

इससे पहले ऐसी खबरें आई थीं कि प्रवीण कुमार ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति में जगह पाने के लिए दो विज्ञापित पदों में से एक के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। अगरकर के अलावा, एसएस दास और अजय रात्रा सीनियर पुरुष चयन समिति के अन्य सदस्य हैं।

पिछले साल से प्रवीण उत्तर प्रदेश की सीनियर पुरुष टीम के चीफ सेलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं।

सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए वही खिलाड़ी आवेदन कर सकता है, जिसने कम से कम पांच साल पहले क्रिकेट से संन्यास लिया हो। इसके अलावा, आवेदक पांच साल से किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति का हिस्सा नहीं हो सकता।

शर्तों के मुताबिक आवेदन के लिए कम से कम सात टेस्ट या 30 फर्स्ट क्लास मैच, या फिर 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास मैच खेलना जरूरी है।

बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चार आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं, जूनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर शाम 5 बजे निर्धारित की गई है।

प्रवीण कुमार भारत की ओर से छह टेस्ट मुकाबलों की 11 पारियों में 25.81 की औसत के साथ 27 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने वनडे फॉर्मेट के 68 मुकाबलों में 36.02 की औसत के साथ 77 विकेट हासिल किए। वहीं, 10 टी20 मुकाबलों में प्रवीण कुमार के नाम आठ विकेट दर्ज हैं।

घरेलू क्रिकेट में प्रवीण कुमार के प्रदर्शन को देखें, तो उन्होंने 66 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 267 विकेट हासिल किए, जबकि 139 लिस्ट-ए मुकाबलों में इस खिलाड़ी ने 185 शिकार किए।