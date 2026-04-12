IPL 2026 : कप्तान श्रेयस अय्यर का कमाल, डेविड वॉर्नर का तोड़ा बड़ा रिकॉर्ड

न्यू चंडीगढ़: आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को 6 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स की इस जीत के नायक कप्तान श्रेयस अय्यर रहे, जिन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली। अय्यर ने बतौर कप्तान बल्लेबाजी करते हुए डेविड वॉर्नर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

श्रेयस अय्यर कप्तान के तौर पर आईपीएल में 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 220 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अय्यर ने छठी बार आईपीएल में 50 से अधिक रनों की पारी खेली। वहीं, वॉर्नर ने बतौर कप्तान 5 बार 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 से अधिक रनों की पारी खेली है।

अय्यर इस मुकाबले में बेहतरीन लय में दिखाई दिए, और उन्होंने अपनी 69 रनों की दमदार पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। श्रेयस ने नेहल वढेरा के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 35 गेंदों में 69 रनों की अहम साझेदारी निभाई। वहीं, शशांक सिंह के साथ उन्होंने 16 गेंदों में 26 रनों की अटूट साझेदारी जमाते हुए पंजाब किंग्स को 6 विकेट से जीत दिलाई। अय्यर के अलावा पंजाब किंग्स की ओर से प्रियांश आर्या ने महज 20 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली। प्रियांश ने अपनी इस पारी में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं, प्रभसिमरन सिंह ने 25 गेंदों में 51 रनों की दमदार पारी खेली। प्रियांश-प्रभसिमरन ने पंजाब किंग्स की जीत की नींव रखी, और दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी निभाई।

इससे पहले, सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 219 रन लगाए। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 74 रनों की आतिशी पारी खेली। अभिषेक ने 264 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अपनी इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के लगाए। वहीं, ट्रेविस हेड ने 23 गेंदों में 38 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन ने 33 गेंदों में 39 रनों का योगदान दिया।

--आईएएनएस