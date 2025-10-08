Pat Cummins Injury Update : ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ी, पूरी एशेज सीरीज से बाहर रह सकते हैं पैट कमिंस : रिपोर्ट

नई दिल्ली: एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम की चिंता बढ़ गई है। 21 नवंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज से पहले कप्तान पैट कमिंस के फिट होने की संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं। आशंका जताई जा रही है कि कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं।

कमिंस की गैरमौजूदगी में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड उनकी जगह लेने के सबसे प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। इस सीरीज में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन की अनुभवी तिकड़ी का खेलना लगभग तय है।

कमिंस जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के कैरेबियाई दौरे पर खेलने के बाद से पीठ दर्द से जूझ रहे थे। हाल ही में हुए स्कैन से पता चला है कि कमिंस की पीठ की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई है।

'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' की रिपोर्ट के अनुसार, पैट कमिंस 5 मुकाबलों की एशेज सीरीज से बाहर हो सकते हैं, जिसकी शुरुआत 21 नवंबर को पर्थ में खेले जाने वाले मुकाबले के साथ होगी। ऐसे में स्टीव स्मिथ इंग्लैंड के खिलाफ संभावित कार्यवाहक कप्तान बन सकते हैं।

32 वर्षीय तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने पिछले हफ्ते स्कैन कराया ताकि टेस्ट सीजन से पहले अपनी प्रोग्रेस का पता लगा सकें।

रिपोर्ट के अनुसार, उनका बैक स्ट्रेस 'हॉट स्पॉट' तो ठीक हो रहा है, लेकिन अभी तक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वह गेंदबाजी कर सकें। हालांकि, पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान ने गेंदबाजी के लिए जल्द वापसी की उम्मीद जताई थी।

पीठ में खिंचाव के चलते कमिंस का एशेज सीरीज से बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका है। साल 2018 से यह ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के ही पास है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के मुकाबले पर्थ, ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाने हैं। यह सीरीज 21 नवंबर से 8 जनवरी के बीच आयोजित होगी।