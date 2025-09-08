खेल

Pakistan Wins Tri Series Final : अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान ने टी20 त्रिकोणीय सीरीज जीती, मोहम्मद नवाज रहे हीरो

मोहम्मद नवाज के पांच विकेट से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर टी20 सीरीज जीती
🏷 क्रिकेट
Sep 08, 2025, 05:34 AM
शारजाह: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर त्रिकोणीय टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जीत के हीरो मोहम्मद नवाज रहे, जिन्होंने गेंद और बल्ले से अपना जलवा बिखेरा।

 

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। 11.3 ओवर तक पाकिस्तान 72 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था। इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन के अंदर सिमट जाएगी। लेकिन कप्तान आगा के 24, मोहम्मद नवाज के 25 और फहीम अशरफ के 15 रन की मदद से टीम 8 विकेट पर 141 रन तक पहुंची।

 

अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 3, नूर अहमद ने 2, फारूखी ने 2 और अल्लाह गजनाफर ने 1 विकेट लिए।

 

142 का स्कोर अफगानिस्तान के लिए तब तक आसान लग रहा था, जब तक उसके बल्लेबाज बैटिंग के लिए क्रीज पर नहीं आए थे।

 

शाहीन अफरीदी ने टीम को पहला झटका रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में दिया। वह 5 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद से लाइन लग गई।

 

अफगानिस्तान मैच में कभी वापसी नहीं कर सकी और लगातार विकेट गंवाती चली गई। 15.5 ओवर में टीम महज 66 रन पर सिमट गई और मैच 75 रन के बड़े अंतर से हार गई।

 

अफगानिस्तान के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट लिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी। नवाज ने इब्राहिम जादरान, रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजाई, करीम जन्नत और राशिद खान को आउट किया।

 

शाहीन अफरीदी ने 1, अबरार अहमद ने 2 और सूफियान मुकीम ने 2 विकेट लिए। 10 में से 9 विकेट पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स ने लिए।

 

