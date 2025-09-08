खेल

Oman Asia Cup 2025 : एशिया कप बड़ी टीमों के खिलाफ खुद को परखने का मौका : ओमान कप्तान जतिंदर सिंह

ओमान पहली बार एशिया कप खेलेगा, भारत-पाकिस्तान से होगी ऐतिहासिक टक्कर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Sep 08, 2025, 05:19 AM
एशिया कप बड़ी टीमों के खिलाफ खुद को परखने का मौका : ओमान कप्तान जतिंदर सिंह

दुबई: एशिया कप 2025 के लिए ओमान क्रिकेट टीम ने भी क्वालिफाई किया है। यह पहला मौका है जब ओमान एशिया के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में खेल रही है। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने अपनी टीम के एशिया कप में पहली बार खेलने को क्षेत्र की शीर्ष टीमों के खिलाफ खुद को परखने का एक मूल्यवान अवसर बताया है।

​​स्पोर्टसेल द्वारा आयोजित एक चुनिंदा वर्चुअल ग्रुप इंटरेक्शन में जतिंदर सिंह ने कहा, "हमारे लिए पहली बार एशिया कप खेलना एक ऐतिहासिक क्षण है। एशियाई दिग्गजों के साथ मैदान साझा करना और खुद को परखना और यह देखना कि क्रिकेट की दुनिया में हम कहां खड़े हैं, बहुत अच्छा है।"

उन्होंने कहा, "यह टूर्नामेंट हमारे करियर में बहुत मायने रखता है क्योंकि जब से हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, हम हमेशा क्रिकेट जगत के इन बड़े दिग्गजों के खिलाफ खेलने का सपना देखते थे।"

दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज सुफयान महमूद का मानना ​​है कि ओमान में भारत और पाकिस्तान को टक्कर देने की क्षमता है।

उन्होंने कहा, "भारत और पाकिस्तान के खिलाफ मैच का हर पल हमारे लिए ऐतिहासिक होगा। जब आप ऐसे मैचों में जाते हैं, तो आपको निडर होना पड़ता है क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आपको डर को दूर करना होगा। उम्मीद है कि हम दोनों टीमों को कड़ी टक्कर दे पाएंगे।"

सुफयान महमूद ने कहा, "उम्मीद है, उनके लिए यह आसान नहीं होगा। आप कभी नहीं जानते, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और जिस तरह से हम अभी खेल रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम किसी एक टीम को हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बात है। लेकिन हां, मुझे लगता है कि अगर हम अच्छा खेलते रहे, तो हम इस टूर्नामेंट में प्रभाव डाल सकते हैं। हम टूर्नामेंट को लेकर सकारात्मक हैं।"

जतिंदर और सूफियान दोनों ने ओमान को एक कम जानी-मानी टीम से एक ऐसी टीम बनते देखा है जिसने टी20 विश्व कप खेला है और अब पहली बार एशिया कप खेलने के लिए तैयार है।

ओमान में भारतीय मूल के कई खिलाड़ी हैं, और भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी उनका रिश्ता अच्छा है।

कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, "हमने 2-3 दिन पहले अभ्यास किया था, जहां मैं अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, शुभमन गिल से मिला था। मैं अभिषेक और तिलक को अच्छी तरह जानता हूं। शुभमन और अभिषेक शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं। शीर्ष क्रम में खेलने का अंदाज मध्य क्रम से अलग होता है। मैं इन खिलाड़ियों से बात करने और उनके खेल, मानसिकता, उनकी तैयारी और योजनाओं को लागू करने के तरीके को समझने के लिए उत्सुक हूं और उनके खिलाफ खेलने का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूं।”

एशिया कप में खेलने के उत्साह के बीच लुधियाना के रहने वाले जतिंदर और सूफयान के मन में पंजाब में आई भीषण बाढ़ से हुए नुकसान की भी चिंता थी।

जतिंदर ने कहा, "यह एकजुट रहने और एक-दूसरे की मदद करने का समय है।"

वहीं, सूफयान ने कहा, "यह वह समय है जब आपको एक-दूसरे की मदद करनी है, साथ रहना है और खुद को मजबूत रखना है क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा।"

ओमान, भारत, पाकिस्तान और यूएई के साथ ग्रुप ए में है। 12 सितंबर को ओमान पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में होने वाले मैच से अपने सफर का आगाज करेगी।

 

 

Oman Cricket TeamAsian Cricket NewsOman vs IndiaOman vs PakistanAsia Cup 2025Dubai Cricket MatchesEmerging Cricket Teams

Related posts

Loading...

More from author

Loading...