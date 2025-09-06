खेल

Mitchell Starc T20 Retirement : मिशेल मार्श के मैसेज से आहत हुआ : मिचेल स्टार्क

स्टार्क ने टी20 क्रिकेट को कहा अलविदा, टेस्ट-वनडे पर फोकस करेंगे
Sep 06, 2025, 07:43 AM
मिशेल मार्श के मैसेज से आहत हुआ : मिचेल स्टार्क

नई दिल्ली: मौजूदा समय के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। ऐसे समय में जब क्रिकेटर बाकी फॉर्मेट छोड़ टी20 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, स्टार्क का संन्यास क्रिकेट के परंपरागत फॉर्मेटों के प्रति उनके लगाव को दिखाता है। हालांकि, स्टार्क ने फॉर्मेट से संन्यास से पहले कप्तान मार्श को नहीं बताया। इसका उन्हें मलाल है।

क्रिकेट डॉट कॉम एयू से बात करते हुए मिचेल स्टार्क ने कहा कि मैंने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने के पहले अपने किसी भी साथी खिलाड़ी से बात नहीं की। यहां तक की कप्तान मिशेल मार्श को भी नहीं बताया। छोटे फॉर्मेट से मेरे संन्यास की खबर उन्हें इंस्टाग्राम से पता चली। इसके बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया था। संन्यास की सूचना मार्श को नहीं दे पाने का मुझे दुख है। मैं इसके लिए उनसे क्षमा मांगता हूं।

मिचेल स्टार्क ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट पर फोकस करने के लिए टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है।

उन्होंने कहा, "सीमित ओवरों में से एक फॉर्मेट छोड़ने पर मैं लंबे समय से विचार कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं वनडे क्रिकेट को अभी बहुत कुछ दे सकता हूं। वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट पर भी फोकस करना चाहता हूं। इस वजह से एक फॉर्मेट छोड़ना जरूरी था और मैंने टी20 छोड़ने का निर्णय लिया।"

स्टार्क ने कहा कि भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले अगले टी20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहतर है। तेज गेंदबाजी में नाथन एलिस, बेन ड्वार्शुइस, स्पेंसर जॉनसन, सीन एबॉट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है इन चारों के बीच मुझे नहीं आना चाहिए।

35 साल के स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 फॉर्मेट में दूसरे सफल गेंदबाज के रूप में संन्यास लिया है। स्टार्क ने 65 टी20 में 79 विकेट लिए हैं। इसके अलावा 100 टेस्ट मैचों में 402 और 127 वनडे में 244 विकेट उनके नाम हैं।

 

 

ODI World Cup 2027Test cricketMitchell StarcT20 retirementAustralia Cricketfast bowlingcricket news

