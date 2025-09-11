खेल

Kamran Akmal Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान प्रशंसकों को बड़ा दिल दिखाना होगा : कामरान अकमल

कामरान अकमल ने भारत-पाकिस्तान मैच शांतिपूर्ण होने की उम्मीद जताई
Sep 11, 2025, 01:24 AM
नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने उम्मीद जताई है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा।

कामरान अकमल ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बात करते हुए कहा कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में यह कठिन समय है। रविवार को दोनों देशों के बीच होने वाले मैच को लेकर माहौल तनावपूर्ण है। इसे बेहद सावधानी से संभालने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर मैच अच्छा रहा तो ही स्थिति बेहतर होगी।

उन्होंने कहा, "प्रशंसकों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और पूरे मैच का आनंद लेने के लिए एक साथ आना चाहिए। पहले जैसा माहौल होना चाहिए। मैं प्रशंसकों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सीमा न लांघें, चाहे वे पाकिस्तान के हों या भारत के। उन्हें मैच को सफल बनाना होगा ताकि भारत-पाक मैच जारी रहे।"

अकमल ने कहा, "आक्रामकता भारत-पाकिस्तान मैच की खूबसूरती है। उस आक्रामकता को कैसे लिया जाए, यही सबसे जरूरी है। एक-दूसरे का सम्मान होना चाहिए। खिलाड़ियों को याद रखना होगा कि क्रिकेट सज्जनों का खेल है। अगर वे इसे ध्यान में रखेंगे, तो मुझे यकीन है कि रविवार का मैच बिना किसी परेशानी के होगा।"

भारतीय कोच गौतम गंभीर के साथ कामरान अकमल की झड़प हो चुकी है। यह घटना 2010 में श्रीलंका में हुए एशिया कप के दौरान घटी थी। इससे जुड़े सवाल पर अकमल ने कहा कि वह एक गलतफहमी थी। गौतम बहुत अच्छे इंसान हैं। हम 'ए' टीम इवेंट के लिए साथ में केन्या गए थे और अच्छे दोस्त बन गए थे। उस मैच में, जब उनका शॉट चूक गया, तो मैंने अपील की। ​​वह अपने आप से इस चूक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने मुझसे कुछ कहा है। ऐसे ही गलतफहमी हुई।

अकमल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान स्टेडियम भरा हुआ होगा। क्रिकेट ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों को दूर कर सकता है। इसलिए क्रिकेट होना जरूरी है।

बता दें, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर सवाल था। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क का हाथ सामने आया था। इसके बाद भारत-पाकिस्तान में सैन्य संघर्ष भी हुआ था और मौजूदा समय में दोनों देशों के आपसी रिश्ते न्यूनतम स्तर पर हैं।

 

 

