Jasprit Bumrah Bowling : पावरप्ले में 3 ओवर गेंदबाजी पर बुमराह बोले- यह मेरे लिए बिल्कुल नया, इसकी आदत नहीं

बुमराह बोले, पावरप्ले में गेंदबाजी नई भूमिका, फाइनल को लेकर उत्साहित
Sep 29, 2025, 03:26 AM
पावरप्ले में 3 ओवर गेंदबाजी पर बुमराह बोले- यह मेरे लिए बिल्कुल नया, इसकी आदत नहीं

दुबई: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप के दौरान जसप्रीत बुमराह पावरप्ले में ही तीन ओवर फेंकते नजर आए हैं। कुछ दिग्गज इसे लंबे टूर्नामेंट में भारत के लिए जोखिम बता रहे हैं। बुमराह के अनुसार, यह उनके लिए एक अलग भूमिका है।

रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ खिताबी मुकाबले से ठीक पहले पावरप्ले में गेंदबाजी को लेकर जसप्रीत बुमराह ने कहा, "यह एक अलग भूमिका है। टीम मुझे शुरुआती ओवरों में इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरे लिए भी यह बिल्कुल नया है। मुझे यह भूमिका निभाने की आदत नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं साल 2016 में पहली बार टीम में आया था, तब मैंने ऐसा किया था।"

भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2025 में तीसरी बार आमने-सामने हैं। बुमराह इस हाई-वोल्टेज मैच को लेकर उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा, "किसी बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में अक्सर ऐसा नहीं होता कि आप एक ही टीम के विरुद्ध तीन बार खेलें। मेरे लिए यह दिलचस्प है।"

भारतीय टीम लगातार 6 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल में खेल रही है। बुमराह ने कहा, "हमारी टीम के युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरे हैं। उन्हें पता है कि वह बहुत शानदार हैं। हम सिर्फ अपनी टीम, अपनी ताकत, अपने कॉम्बिनेशन पर फोकस करते हैं, हम अच्छा करते हैं।"

जसप्रीत बुमराह ने इस एशिया कप के चार मुकाबलों में पांच विकेट हासिल किए हैं। बुमराह ने यूएई के खिलाफ 19 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जिसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध ग्रुप चरण मैच में 28 रन देकर 2 विकेट निकाले।

बुमराह पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबले में 45 रन देने के बावजूद कोई विकेट नहीं ले सके थे, जिसके बाद उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

भारत-पाकिस्तान के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खिताबी मैच खेला जा रहा है। टीम इंडिया इसी एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि भारत ट्रॉफी अपने नाम करेगा।

 

 

