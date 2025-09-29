खेल

Jasprit Bumrah Bowls Rauf : जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को दिया 'जवाब', याद रखेगा पूरा पाकिस्तान

एशिया कप फाइनल में बुमराह का रऊफ को जवाब वायरल
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Sep 29, 2025, 03:03 AM
ऑपरेशन व्हाइट बॉल : जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को दिया 'जवाब', याद रखेगा पूरा पाकिस्तान

दुबई: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाई। अच्छी शुरुआत के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इस दौरान हारिस रऊफ को जसप्रीत बुमराह ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान याद रखेगा।

पाकिस्तान अपने 8 विकेट गंवा चुका था। क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए हारिस रऊफ थे और 18 वां ओवर जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। रऊफ एक चौका लगा चुके थे लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की पांचवीं गेंद पर रऊफ का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया। रऊफ को बुमराह की गेंद ही समझ नहीं आई। बुमराह ने रऊफ को बोल्ड करने के बाद दाहिना हाथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाया।

बुमराह ने अपने इस अंदाज से हारिस रऊफ को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। दरअसल, 21 सितंबर को हुए मैच में रऊफ फील्डिंग करते हुए बार-बार हाथ को ऊपर ले जाकर नीचे ला रहे थे। वह राफेल गिराए जाने का झूठा इशारा कर रहे थे, जिसे देख पाकिस्तानी जनता खुश हो रही थी। जसप्रीत बुमराह ने रऊफ को बोल्ड कर जो इशारा किया, वह स्पष्ट संकेत था कि किसने एयरक्राफ्ट गिराया और कैसे गिराया जाता है।

बात मैच की करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान को साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने तेज और मजबूत शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 9.4 ओवर में पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। साहिबजादा फरहान 38 गेंद पर 3 छक्के और 5 चौके की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुए। भारत के खिलाफ यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक था। फखर जमान 35 गेंद पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिका और पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई।

भारत के लिए कुलदीप यादव ने फिर बेहतरीन गेंदबाजी की। कुलदीप ने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए। वरुण च्रकवर्ती ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए।

 

 

 

