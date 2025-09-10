खेल

India Women Tour Australia 2025 : भारतीय महिला टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे में फेरबदल, तीसरे मैच का वेन्यू बदला

भारत-ऑस्ट्रेलिया महिला वनडे का तीसरा मैच अब होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Sep 10, 2025, 02:51 PM
नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी, जिसमें तीन टी20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच खेला जाएगा। 1 मार्च को खेले जाने वाले तीसरे वनडे मैच का वेन्यू बदला गया है। अब यह मैच होबार्ट के बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा।

क्रिकेट विक्टोरिया (सीवी) ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) को सूचित किया है कि जंक्शन ओवल डे-नाइट मैच की मेजबानी नहीं कर पाएगा।

 

यह जंक्शन ओवल का पहला डे-नाइट वनडे इंटरनेशनल मैच होना था, लेकिन फ्लडलाइट इंस्टॉलेशन में योजना संबंधी अड़चनों और जारी काम के कारण दर्शकों की आवाजाही प्रभावित होती। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैच को तस्मानिया शिफ्ट करने का फैसला किया।

 

27 फरवरी को होबार्ट में होने वाले डे-नाइट मैच के कम समय को देखते हुए, मुकाबले को दिन के मैच के रूप में आयोजित करना भी व्यावहारिक नहीं था। एमसीजी मैदान के नवीनीकरण कार्यों के कारण उपलब्ध नहीं था।

 

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हेड ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस एंड शेड्यूलिंग पीटर रोच ने कहा, "हमें अफसोस है कि यह मैच जंक्शन ओवल में नहीं हो सकेगा। इस सीजन मेलबर्न में कोई महिला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं होगा। हमें उम्मीद थी कि जंक्शन ओवल की लाइट्स इस मैच से कई हफ्ते पहले तैयार हो जाएंगी और हम मैदान पर पहला अंतरराष्ट्रीय डे-नाइट मुकाबला का लुत्फ उठाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश, एमसीजी रेनोवेशन के चलते उपलब्ध नहीं है। कॉम्पैक्ट मल्टीफॉर्मेट शेड्यूल के साथ-साथ जंक्शन ओवल पर जारी लाइटिंग कार्य की वजह से हम इस मैच को दिन में भी आयोजित नहीं कर सकते।"

 

उन्होंने कहा, "हम क्रिकेट तस्मानिया के आभारी हैं, जिन्होंने होबार्ट में दूसरा मुकाबला कराने के लिए हामी भरी। उम्मीद है कि तस्मानिया के फैंस इन दोनों मुकाबलों में हमारी विश्व चैंपियन महिला टीम का हौसला बढ़ाने जरूर पहुंचेंगे। हम उन फैंस से माफी चाहते हैं, जिन्होंने टिकट खरीदे थे। रिफंड अगले 24 घंटे में ऑटोमैटिक प्रोसेस हो जाएंगे।"

 

पीटर रोच ने कहा, "हम भारत के खिलाफ शानदार सीरीज की उम्मीद कर रहे हैं। अगले सीजन मेलबर्न में महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होगी।"

 

 

 

