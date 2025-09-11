खेल

India Vs UAE Asia Cup 2025 : टी20 में अपने न्यूनतम स्कोर पर सिमटी यूएई, कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट

एशिया कप 2025 में भारत ने यूएई को 57 रन पर समेटा, कुलदीप यादव ने 4 और शिवम दुबे ने 3 विकेट लिए।
Sep 11, 2025, 01:22 AM
दुबई: एशिया कप 2025 के पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों के सामने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सरेंडर कर दिया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुई यूएई की टीम 13.1 ओवर में महज 57 रन पर सिमट गई।

सूर्यकुमार यादव का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला गेंदबाजों ने सही साबित कर दिया। यूएई ने शुरुआत अच्छी की थी और पहले विकेट के लिए कप्तान वसीम और आलिशान शराफु के बीच 26 रन की साझेदारी हुई थी। इस साझेदारी के टूटने के बाद पूरी टीम बिखरती चली गई।

आलिशान सराफू 22 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे, जबकि दूसरे ओपनर कप्तान मुहम्मद वसीम 19 रन बनाकर दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू सका।

कुलदीप यादव टी20 विश्व कप 2024 के बाद पहली बार टी20 मैच खेलने उतरे। इस मौके को उन्होंने पूरी तरह भुनाया और अपनी स्पिन पर यूएई के बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कुलदीप ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी में 7 रन देकर 4 विकेट झटके। इसके अलावा शिवम दुबे ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लिए। बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट लिए।

भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या एकमात्र गेंदबाज रहे, जिन्हें विकेट नहीं मिला। हार्दिक ने एक ओवर की गेंदबाजी में 10 रन दिए।

टी20 अंतर्राष्ट्रीय में यूएई का यह न्यूनतम स्कोर है।

मैच से पहले कुलदीप यादव और संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर सवाल था, लेकिन दोनों को मौका मिला। वहीं, रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन से बाहर होना पड़ा है।

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

यूएई की प्लेइंग इलेवन- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह

 

