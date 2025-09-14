खेल

India vs Pakistan Asia Cup : भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करेगी : कोच महेंद्र सिंह चौहान

जडेजा के कोच बोले- भारत एकतरफा जीतेगा, एशिया कप पर टीम इंडिया का कब्जा तय।
भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करेगी : कोच महेंद्र सिंह चौहान

जामनगर: भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगी। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के बचपन के कोच महेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक भारतीय टीम इस मुकाबले को एकतरफा जीतेगी।

कोच महेंद्र सिंह चौहान ने आईएएनएस से कहा, "भारतीय टीम इस वक्त शानदार फॉर्म में है। युवा खिलाड़ी भी बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं। शुभमन गिल, सूर्युकमार यादव, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है। भारत इस मुकाबले को एकतरफा जीतेगा। मुझे लगता है कि भारत एशिया कप अपने नाम करेगा।"

जामनगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से खेलने वाले यश जोशी ने कहा, "यूएई के खिलाफ भारत ने शानदार खेल दिखाया। टीम इंडिया ने 9 विकेट से मैच जीता। भारत के पास जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज भी हमारे पास हैं।"

उन्होंने कहा, "बल्लेबाजों में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी शानदार है। सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी मध्यक्रम को मजबूती देते हैं। ऑलराउंडर में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में हैं। भारतीय टीम जरूर पाकिस्तान को मात देगी। टीम इंडिया ही एशिया कप अपने नाम करेगी।"

जामनगर की ओर से खेलने वाले जय रूडाच ने कहा, "रविवार को खेले जाने वाले मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम जिस फॉर्म में है, उसे देखते हुए भारत की जीत निश्चित लगती है। सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा पर मुझे पूरा यकीन है। हमारी बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप शानदार है। यह एक चैंपियन टीम है। मैं पूरी टीम को शुभकामना देता हूं।"

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें दो मुकाबले टीम इंडिया ने अपने नाम किए।

 

 

