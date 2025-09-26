India Vs Pakistan Final : भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में खेले गए फाइनल मुकाबले, जानें कैसा रहा रिकॉर्ड?

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत-पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होने जा रही है। यह मुकाबला रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों देश 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज के फाइनल में आमने-सामने होंगे। आइए, अब तक के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

भारत-पाकिस्तान के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक 11 फाइनल खेले गए हैं। पहली बार दोनों देश साल 1985 में किसी टूर्नामेंट का फाइनल खेले थे। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का खिताबी मुकाबला था, जिसे भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया।

इसके बाद अप्रैल 1986 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल-एशिया कप अपने नाम किया। अक्टूबर 1991 में विल्स ट्रॉफी के फाइनल में एक बार फिर भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी।

अप्रैल 1994 में पाकिस्तान ने एक बार फिर ऑस्ट्रल-एशिया कप अपने नाम किया। इसके बाद जनवरी 1998 में सिल्वर जुबली इंडिपेंडेंस कप ट्राई सीरीज में दोनों देशों के बीच तीन फाइनल खेले गए, जिसमें भारत ने पहला फाइनल 8 विकेट से जीता। दूसरा फाइनल पाकिस्तान ने 6 विकेट से अपने नाम किया। टीम इंडिया ने तीसरा फाइनल 3 विकेट से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की।

अप्रैल 1999 में पेप्सी कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 123 रन से जीत दर्ज की। अप्रैल 1999 में कोका-कोला कप के फाइनल में भारत को एक बार फिर शिकस्त झेलनी पड़ी।

जून 2008 में किटप्लाई कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 25 रन से हराया, जबकि जून 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी पाकिस्तान ने अपने नाम किया।

वनडे फॉर्मेट के 11 फाइनल में पाकिस्तान ने 8 जीते हैं, जबकि भारत की टीम सिर्फ 3 ही फाइनल अपने नाम कर सकी।

वहीं, टी20 फॉर्मेट में दूसरी बार दोनों देश खिताबी मैच में आमने-सामने होंगे। पहली बार भारत-पाकिस्तान की टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में भिड़ी थीं, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने रोमांचक जीत हासिल की थी।

एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के फाइनल में पहली बार भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। एशिया कप 2025 में दोनों देश तीसरी बार आमने-सामने होंगे। बीते दोनों मुकाबलों में पाकिस्तान को करारी हार मिली है।

पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ग्रुप-ए के मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस मैच में पाकिस्तान को 127/9 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 15.5 ओवरों में 7 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया।

इसके बाद दोनों देश 21 सितंबर को आमने-सामने थे, जिसमें पाकिस्तान को 171/5 के स्कोर पर रोकने के बाद भारत ने 18.5 ओवरों में 6 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की।