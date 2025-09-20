खेल

India vs Oman Asia Cup : लड़कर हारी ओमान, 21 रन से जीती भारतीय टीम

भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर सुपर4 में जगह बनाई
Sep 20, 2025, 07:25 AM
अबू धाबी: भारतीय क्रिकेट टीम ने शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी में खेले गए एशिया कप के ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया। ओमान इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली। अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था।

189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान के सलामी बल्लेबाजों कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 56 रन जोड़े। कप्तान जतिंदर 33 गेंद पर 32 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की। यह जोड़ी भारत के लिए खतरनाक दिख रही थी, लेकिन हर्षित राणा ने कलीम को आउट कर यह साझेदारी तोड़ी। वह 46 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। हम्माद मिर्जा ने भी अर्धशतक लगाया। वह 33 गेंद पर 51 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। अर्शदीप ने विनायक शुक्ला को आउट कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 100वां विकेट लिया। ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी।

भारत के लिए हार्दिक, हर्षित, कुलदीप और अर्शदीप ने 1-1 विकेट लिए।

भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 6 के स्कोर पर शुभमन गिल के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए 66 रन की तेज साझेदारी की। 72 के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में लगा। अभिषेक 15 गेंद पर 2 छक्के और 5 चौके की मदद से 38 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या 1 और शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हुए। अक्षर पटेल ने 13 गेंद पर 26 रन बनाए। संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सैमसन ने 45 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के लगाते हुए 56 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 गेंद पर 29 रन की पारी खेली। कप्तान सूर्यकुमार यादव अन्य खिलाड़ियों को बल्लेबाजी का मौका देने के उद्देश्य से क्रीज पर नहीं उतरे। उन्होंने हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को भी बल्लेबाजी के लिए भेजा। हर्षित 8 गेंद पर 13 और कुलदीप 3 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे।

ओमान की तरफ से शाह फैसल ने 2, जितेंद्र रामानंदी ने 23 और आमिर कलीम ने 2 विकेट लिए।

भारत ने इस जीत के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर रहते हुए एशिया कप सुपर4 में जगह बनाई। भारत ने पाकिस्तान, यूएई और ओमान के खिलाफ अपने मैच जीते।

 

 

