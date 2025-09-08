खेल

ICC Womens World Cup Trophy : आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने विशाखापत्तनम में महिला विश्व कप ट्रॉफी अनावरण की सराहना की

विशाखापत्तनम में आईसीसी महिला विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत
विशाखापत्तनम: आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप ट्रॉफी रविवार को विशाखापत्तनम पहुंची। आंध्र क्रिकेट संघ (एसीए) के शीर्ष अधिकारियों इस अवसर को ऐतिहासिक बताया और टूर्नामेंट के लिए शहर के चयन पर प्रसन्नता जाहिर की।

ट्रॉफी का अनावरण एसीए के अधिकारियों ने स्थल पर किया, जिसमें सचिव सना सतीश बाबू और संयुक्त सचिव बोयाला विजय कुमार राज्य की महिला क्रिकेटरों के साथ ट्रॉफी के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए।

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एसीए अध्यक्ष केसिनेनी शिवनाथ ने भारतीय क्रिकेट में क्षेत्र के योगदान और आगामी महिला वनडे विश्व कप के महत्व पर बोलते हुए कहा कि एसीए ने हमेशा प्रतिभाओं को निखारने और भारतीय क्रिकेट के विकास में योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश की कई महिला क्रिकेटरों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है।

उन्होंने कहा, “हम यहां खेले जाने वाले पहले महिला विश्व कप मैचों के साथ इतिहास रचने जा रहे हैं। यह हमारी अविश्वसनीय प्रतिभाओं को बड़े वैश्विक मंच का सपना देखने के लिए प्रेरित करेगा।"

विशाखापत्तनम 2025 महिला एकदिवसीय विश्व कप में भारत के दो लीग चरण मैचों की मेजबानी करेगा । 9 और 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका और गत विजेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम मैच खेलेगी। वहीं, 13, 16 और 26 अक्टूबर को बांग्लादेश-दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश और इंग्लैंड-न्यूजीलैंड मुकाबलों की भी मेजबानी करेगा।

पिछले सप्ताह, भारतीय टीम ने विशाखापत्तनम में एक सप्ताह की तैयारी शिविर का समापन किया। कौशल-आधारित प्रशिक्षण और फिटनेस पर जोर देने के अलावा खिलाड़ियों ने इस बड़े आयोजन की तैयारी के लिए मैच अभ्यास किया।

भारत ने कभी भी महिला वनडे विश्व कप नहीं जीता है। टीम 2005 और 2017 में उपविजेता रही है। कोलंबो का आर प्रेमदासा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम, इंदौर का होल्कर स्टेडियम और नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम भी 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलने वाले आठ टीमों के इस टूर्नामेंटकी मेजबानी करेंगे।

विश्व कप का पहला मैच 30 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा।

 

 

 

