खेल

BCCI Elections : हम आईपीएल को दुनिया की नंबर एक लीग बनाएंगे : अरुण धूमल

अरुण धूमल बोले, आईपीएल को बनाएंगे दुनिया की नंबर वन खेल लीग
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Sep 29, 2025, 03:25 AM
हम आईपीएल को दुनिया की नंबर एक लीग बनाएंगे : अरुण धूमल

मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की नवगठित समितियों के सदस्यों को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई की सभी साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट की बेहतरी की दिशा में काम करेंगे। धूमल ने आईपीएल को दुनिया की नंबर वन खेल लीग बनाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

 

धूमल ने मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, "पिछले 18 वर्षों में, हमने कई चुनौतियों का सामना किया है, चाहे वह कोविड हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या मौसम की स्थिति जिसने हमें कुछ मैच स्थानांतरित करने पर मजबूर किया। हमारी शानदार टीम की बदौलत, हमने उन सभी कठिनाइयों को पार कर लिया है। हम आईपीएल को दुनिया की नंबर एक खेल लीग बनाएंगे।"

 

धूमल ने बीसीसीआई चुनावों में चुने गए पदाधिकारियों को उनकी भूमिकाओं के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा, सभी सदस्यों को उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने नई टीम पर जताया है। हम आगे एक शानदार विश्व कप और एक शानदार आईपीएल की उम्मीद कर रहे हैं और हम इस आगामी विश्व कप के लिए अपनी महिला टीम को शुभकामनाएं देते हैं।

 

एजीएम बैठक पर उन्होंने कहा, "कुछ भी नया नहीं। हमने पिछले सीजन में हुई प्रगति पर चर्चा की, जो सचिव बैठक में सामने आई। इसके अलावा, यह एक नियमित कार्यक्रम था। मेरी उन सभी को शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि वे बीसीसीआई को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमने पिछले नेतृत्व में शानदार काम किया है और हमें उम्मीद है कि बीसीसीआई और भी मजबूत होता जाएगा।”

 

गौरतलब है कि बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक रविवार को संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया।

 

 

 

 

Arun DhumalCricket CommitteesCricket Boardcricket newsIndian cricketIPL 2025BCCI

Related posts

Loading...

More from author

Loading...