खेल

Australia Squad India ODIs : भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा

भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की वनडे व टी20 टीम घोषित, मार्श को सौंपी कप्तानी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Oct 07, 2025, 08:03 AM
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा

नई दिल्ली: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने भारत के विरुद्ध वनडे सीरीज के तीनों मुकाबलों और टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दोनों ही फॉर्मेट में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान संभालेंगे। वहीं, चोट से उबर रहे पैट कमिंस को आराम देने का फैसला लिया गया है।

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क और एडम जांपा जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जबकि आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन और मैथ्यू कुहनेमन को इस टीम से बाहर रखा गया है।

दूसरी ओर, शेफील्ड शील्ड मैच के चलते टी20 टीम में विकेटकीपर एलेक्स कैरी शुरुआती मैच नहीं खेल सकेंगे। वहीं, कलाई में फ्रैक्चर के चलते ग्लेन मैक्सवेल इस टीम से बाहर हैं।

ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप 2027 को मद्देनजर रखते हुए मैथ्यू रेनशॉ और मिचेल ओवेन को टीम में शामिल किया है, ताकि ये बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकें।

चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली के मुताबिक, टी20 टीम को वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक साथ रखा गया है, लेकिन कुछ खिलाड़ी एशेज सीरीज और शेफील्ड शील्ड खेलेंगे, जिसके तहत कैमरून ग्रीन को टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी, जिसके बाद 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच कैनबरा, मेलबर्न, होबार्ट, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन में पांच टी20 मुकाबले खेले जाने हैं।

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मिचेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क और एडम जांपा।

पहले दो टी20 मुकाबलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जांपा।

 

 

Pat Cummins InjuryMitchell MarshIndia vs Australia SeriesODI Squad 2025T20 Squad 2025Australia Cricket TeamAustralia Tour India

Related posts

Loading...

More from author

Loading...