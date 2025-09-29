Jasprit Bumrah Bowling : बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने अपने नाम दर्ज की उपलब्धि

दुबई: एशिया कप फाइनल मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह ने अंतिम ओवरों में शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी पारी को समेटने में भूमिका निभाई। हालांकि शुरुआती दो ओवरों में यह गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया। इसी दौरान उनके खिलाफ साहिबजादा फरहान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे यह गेंदबाज भूलना चाहेगा। भारत के खिलाफ खिताबी मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने अर्धशतकीय पारी खेली।

साहिबजादा ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह के खिलाफ छक्का लगाया। यह टी20 क्रिकेट इतिहास में बुमराह के विरुद्ध फरहान का तीसरा छक्का था। ऐसा पहली बार है जब टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बुमराह के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज ने तीन छक्के लगाए। फरहान इस फॉर्मेट में बुमराह के विरुद्ध 6 चौके भी लगा चुके हैं।

साहिबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में अब तक 34 गेंदें खेली हैं, जिसमें 51 रन बनाए हैं। यह किसी भी टी20 प्रतियोगिता में बुमराह के खिलाफ किसी बल्लेबाज की ओर से बनाए गए सर्वाधिक रन हैं। बुमराह अभी तक इस फॉर्मेट में साहिबजादा फरहान को आउट नहीं कर सके हैं।

जसप्रीत बुमराह इस एशिया कप में पावरप्ले के दौरान ही तीन ओवर फेंकते नजर आए हैं, जिसे कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने लंबे टूर्नामेंट के लिए जोखिम बताया। खुद बुमराह मानते हैं कि यह उनके लिए एक अलग भूमिका है।

खिताबी मैच से पहले बुमराह ने पावरप्ले में 3 ओवर गेंदबाजी को लेकर कहा था कि टीम शुरुआती ओवरों में उनका इस्तेमाल करना चाहती है। यह उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव है। उन्हें इस भूमिका को निभाने की आदत नहीं है। जब साल 2016 में वह पहली बार टीम में आए थे, तब उन्होंने ऐसा किया था।

जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ पावरप्ले में दो ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 23 रन दिए। इस दौरान बुमराह कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि बाद में उन्होंने शानदार वापसी की और बताया कि विश्व क्रिकेट में उनका इतना नाम क्यों है।

17.5 ओवरों में हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद शानदार वापसी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 'एरोप्लेन जेस्चर' भी किया। उन्होंने मुकाबले में 3.1 ओवर गेंदबाजी करते हुए 25 रन देकर 2 शिकार किए।

साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ फाइनल में 38 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 छक्के और 5 चौके शामिल रहे। इस दौरान साहिबजादा ने फखर जमां के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर 9.4 ओवरों में 84 रन की साझेदारी की।

पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में 146 रन पर सिमट गई। साहिबजादा फरहान (57) के अलावा, फखर जमां ने 46 रन की पारी खेली, जबकि सईम अयूब ने 14 रन टीम के खाते में जोड़े।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।