Asia Cup 2025 T20 : हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के पास खास उपलब्धि हासिल करने का मौका

नई दिल्ली: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। इस बार टूर्नामेंट का आयोजन टी20 फॉर्मेट में हो रहा है। 2016 और 2022 के बाद यह तीसरा मौका है, जब एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह के पास टूर्नामेंट के दौरान खास उपलब्धि हासिल करने का मौका है।

अर्शदीप सिंह टी20 फॉर्मेट में भारत की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज हैं। 2022 में इस फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने अब तक खेले 63 मैचों में 99 विकेट लिए हैं। एक और विकेट लेते ही उनके टी20 फॉर्मेट में 100 विकेट हो जाएंगे और ऐसा करने वाले वह भारत के पहले गेंदबाज बन जाएंगे।

हार्दिक पांड्या ने टी20 में 2016 में डेब्यू किया था। अब तक 114 टी20 मैचों में हार्दिक पांड्या 94 विकेट ले चुके हैं। 6 विकेट लेते ही टी20 में उनके भी 100 विकेट हो जाएंगे। हार्दिक टी20 में 100 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन सकते हैं।

दरअसल, अर्शदीप को 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए सिर्फ 1 विकेट की जरूरत है। ऐसे में पूरी संभावना है कि हार्दिक से पहले वे ही टी20 विकेटों का शतक पूरा करेंगे।

टी20 में भारत की तरफ से 100 विकेट लेने की उपलब्धि लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के नाम हो सकती थी, लेकिन उन्हें 13 अगस्त 2023 के बाद टी20 मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। चहल ने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं और फिलहाल भारत की तरफ से टी20 फॉर्मेट के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं।

जसप्रीत बुमराह भी टी20 में 89 विकेट ले चुके हैं। वह एशिया कप का हिस्सा हैं। देखना होगा कि वह 100 विकेटों का आंकड़ा छू पाते हैं या नहीं।

भारत का एशिया कप में सफर 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से शुरू होगा। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से मुकाबला होना है।