Asia Cup 2025 Opening Match : उद्घाटन मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला

अबू धाबी: एशिया कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है।

अफगानिस्तान को हाल ही में त्रिकोणीय टी20 सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अफगानिस्तान बड़ी जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी।

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। इसके पीछे अफगान बल्लेबाजों को क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए ज्यादा समय देने की रणनीति है। त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी शर्मनाक रही थी और पाकिस्तान के खिलाफ यह टीम महज 66 रन पर सिमट गई थी। ऐसे में हांगकांग के खिलाफ अफगानी बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका है।

राशिद खान ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। यह रन बनाने के लिए अच्छा विकेट लग रहा है और अच्छा स्कोर गेंदबाजों के लिए मददगार साबित होगा। टी20 में टॉस जीतना मायने नहीं रखता, लेकिन आपको बीच के समय में विकेट लेने का पूरा मौका देना होगा। टीम में गुलबदीन वापस आ गए हैं।"

हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। मुझे गेंदबाजी करके खुशी हो रही है। हमने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने क्वालीफायर में अच्छा क्रिकेट खेला। एक कप्तान के तौर पर मैं टीम के बड़े मंच पर प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक हूं।"

दोनों देशों के बीच अब तक 5 टी20 मैच खेले गए हैं। दो मैच हांगकांग और तीन मैच अफगानिस्तान ने जीते हैं।

अफगानिस्तान प्लेइंग इलेवन- रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी

हांगकांग प्लेइंग इलेवन- जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हण चल्लू, निजाकत खान, एजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान