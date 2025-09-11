खेल

Asia Cup 2025 : यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने किया गेंदबाजी का फैसला, ऐसी हैं दोनों प्लेइंग-11

एशिया कप 2025 में भारत ने यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी
Sep 11, 2025, 07:12 AM
एशिया कप : यूएई के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने किया गेंदबाजी का फैसला, ऐसी हैं दोनों प्लेइंग-11

दुबई: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत यूएई के खिलाफ मैच से कर रही है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारतीय टीम 2 फरवरी 2025 के बाद पहली बार टी20 मैच खेल रही है।

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। विकेट अच्छा और ताजा लग रहा है। अभी नमी है। बाद में ओस पड़ सकती है। अगर हमें मौका मिले, तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज हम गेंदबाजी करना चाहते हैं। हम यहां जल्दी आए थे। 3-4 अच्छे अभ्यास सत्र किए और एक दिन की छुट्टी भी ली।

टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में बतौर विकेटकीपर संजू सैमसन को जगह दी है। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। स्पिन गेंदबाजी का दारोमदार अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पर होगा। वहीं, प्रीमियर पेसर के तौर पर जसप्रीत बुमराह भी खेल रहे हैं। भारतीय टीम ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी बार टी20 मैच खेला था।

वहीं, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा, "हम गेंदबाजी पर भी ध्यान दे रहे थे। पिच ताजा है और शायद गेंद शुरुआत में कुछ हरकत करेगी। हमने अच्छी सीरीज खेली, कई सकारात्मक अंक हासिल किए और हम उस सीरीज से आश्वस्त हैं। हम स्पिनरों और तेज गेंदबाजों और जूनियर और सीनियर खिलाड़ियों के साथ एक अच्छे संयोजन के साथ उतर रहे हैं।"

यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय टी20 सीरीज खेली है।

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी, जब अफगानिस्तान ने उद्घाटन मुकाबले में हांगकांग को मात दी थी।

भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

यूएई की प्लेइंग इलेवन- मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह

 

