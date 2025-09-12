खेल

Asia Cup 2025 : भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए : वारिस जमाल कुरैशी

एशिया कप भारत-पाक मैच पर अंडर-19 खिलाड़ी वारिस कुरैशी का विरोध
Sep 12, 2025, 02:29 AM
भारत-पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए : वारिस जमाल कुरैशी

मुरादाबाद: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को होने वाला है। भारत में एक बड़ा वर्ग इस मैच के विरोध में है और नहीं चाहता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले। अंडर 19 खिलाड़ी वारिस जमाल कुरैशी ने भी इस मैच को लेकर निराशा जताई है।

आईएएनएस से बात करते हुए वारिस जमाल कुरैशी ने कहा, "बीसीसीआई को भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में जिस तरह हमारी टीम ने पाकिस्तान का बहिष्कार किया था, वैसा ही एशिया कप में भी होना चाहिए था।"

उन्होंने कहा, "कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले में निर्दोष लोग मारे गए थे। इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बहिष्कार होना चाहिए था। यह मेरा निजी मत है।"

युवा क्रिकेटर ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच 14 तारीख को होने वाले मैच में हम पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में वैसा ही जवाब देंगे, जैसा पहलगाम में हुए हमले के बाद दिया था। हर बड़े इवेंट में हमारा रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बेहतर रहा है। यहां भी हम जीतेंगे।

कुरैशी ने कहा कि भारतीय टीम बहुत मजबूत है। यूएई के खिलाफ हमने जिस तरह जीत दर्ज की, वह हमारी ताकत को दिखाता है। हम फाइनल में जाएंगे और खिताब जीतकर लौटेंगे।

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर (रविवार) को मैच होने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बार दोनों टीमें खेल रही हैं। हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद भारत-पाकिस्तान मैच की स्वीकृति सरकार ने एशिया कप को वैश्विक टूर्नामेंट बताते हुए दी है। सरकार के इस फैसले के विरोध हो रहा है। कई सामाजिक संगठनों, राजनीतिक पार्टियों के साथ -साथ कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सरकार और बीसीसीआई के इस फैसले को गलत बताया है।

 

 

