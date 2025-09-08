Asia Cup 2025 Schedule : कब, किस टीम के खिलाफ भारत का मुकाबला?

नई दिल्ली: एशिया कप-2025 की शुरुआत मंगलवार से होने जा रही है। इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टीम इंडिया 10 सितंबर से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। आइए, जानते हैं कि ग्रुप-ए में भारतीय टीम के मुकाबले कब-कब होंगे।

भारत बनाम यूएई : भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप-ए का पहला मैच खेला जाना है।

टी20 इतिहास में दोनों देशों के बीच अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने नौ विकेट से जीत दर्ज की थी।

भारत बनाम पाकिस्तान : दोनों देशों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप-2025 का छठा मैच आयोजित होगा। इस हाईवोल्टेज मैच पर सभी क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं।

भारत ने साल 2007 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 13 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें नौ जीते। वहीं, तीन मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। एक मुकाबला टाई रहा।

भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10 में से सात टी20 मुकाबले अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान की टीम पिछली बार 4 सितंबर 2022 को भारत के खिलाफ टी20 मैच जीती थी।

भारत बनाम ओमान : 19 सितंबर को टीम इंडिया ग्रुप-ए का अपना आखिरी मैच ओमान के खिलाफ अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेलेगी।

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है। वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को उप-कप्तान चुना गया है। टीम इंडिया के सभी मुकाबले भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेले जाने हैं।

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान) संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह।