Ashok Dinda India vs UAE : भारत को हराने में यूएई को 100 साल लगेंगे : अशोक डिंडा

कोलकाता: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने कहा है कि यूएई क्रिकेट टीम को भारतीय टीम को हराने में 100 साल लगेंगे।

आईएएनएस से बात करते हुए अशोक डिंडा ने कहा, "क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कोई भी टीम जीत और हार सकती है, लेकिन यूएई को भारतीय टीम को हराने में अभी 100 साल का समय लगेगा। भारत को सिर्फ हराने की बात कहने भर से टीम इंडिया हार नहीं जाएगी। उसके लिए टीम बनानी पड़ती है। भारतीय टीम विश्व चैंपियन है। काफी मेहनत और लंबे समय में यह टीम बनी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय टीम बहुत अच्छी है और मजबूत है। टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका मालूम है। सभी उसी के मुताबिक खेलते हैं। भारतीय टीम के सारे खिलाड़ी स्टार हैं और दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ये सबसे अहम है। शुरुआत में विकेट गिरने के बावजूद भारतीय टीम बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखती है और पूर्व में ऐसा कर भी चुकी है। भारतीय टीम को एशिया कप में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भारतीय टीम चैंपियन होकर लौटेगी।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच लालचंद राजपूत यूएई के हेड कोच हैं। उन्होंने एशिया कप की शुरुआत से पहले ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूएई भारतीय टीम को हराएगी। अशोक डिंडा ने उसी का जवाब दिया है।

एशिया कप 2025 में भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई एक ही ग्रुप में हैं। भारत और यूएई का मुकाबला 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और यूएई के बीच अब तक सिर्फ एक ही टी20 मैच खेला गया है। इस मैच में यूएई को करारी हार का सामना करना पड़ा था। भारत और यूएई के बीच ये मुकाबला 3 मार्च 2016 को मीरपुर में खेला गया था। यूएई 20 ओवर में 9 विकेट पर 81 रन बना सकी थी। भारत ने 10.1 ओवर में 82 रन बनाकर मैच 9 विकेट से जीत लिया था।