CPL 2025 Match: ,सेंट लुसिया किंग्स ने सेंट किट्स को रोमांचक मुकाबले में 3 रन से हराया

नई दिल्ली: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का छठा मुकाबला सेंट लुसिया किंग्स और सेंट किट्स के बीच बुधवार को वॉर्नर पार्क में खेला गया। रोमांचक मुकाबले में सेंट लुसिया किंग्स ने सेंट किट्स को तीन रन से हरा दिया। सेंट लुसिया ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए थे। सेंट किट्स 197 रन ही बना सकी।

सेंट किट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। सेंट लुसिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स ने 28 गेंद पर 4 छक्के और 4 चौके की मदद से 58 रन बनाए। रोस्टन चेज ने 38 गेंद पर 61 और टिम डेविड ने 23 गेंद पर 46 रन की पारी खेली।

सेंट किट्स के लिए काइल मेयर्स, फजलहक फारूकी और वकार सलामखिल ने 2-2, नसीम शाह और जेसन होल्डर ने 1-1 विकेट लिए।

201 रन के लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट किट्स की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए आंद्रे फ्लेचर और काइल मायर्स ने 43 रन जोड़े। लेकिन, अगले 18 रन के अंदर सेंट किट्स ने 3 विकेट और गंवा दिए। 43 पर शून्य वाली सेंट किट्स 61 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी। इसके बाद नवियन ने 36 गेंद पर 50 और जेसन होल्डर ने 29 गेंद पर 6 छक्के और 3 चौके की मदद से 63 रन बनाकर जीत की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास नाकाफी रहा और टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 197 रन ही बना सकी।

जेड गुली 13 गेंद पर 15 रन बनाकर नाबाद रहे। शायद जेड ने एक अच्छा शॉट खेला होता तो टीम जीत सकती थी। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन टीम 9 रन बना सकी।

लुसिया के लिए कप्तान डेविड विजे, खैरी पियरे और रोस्टन चेज ने 2-2 विकेट लिए।