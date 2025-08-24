खेल

CPL 2025 Highlights : युवाओं पर भारी पड़ रहा अनुभव, 9 में 7 मैचों में रहा उम्रदराज खिलाड़ियों का दबदबा

सीपीएल 2025: ताहिर, पोलार्ड और मुनरो जैसे दिग्गजों का जलवा
Aug 24, 2025, 03:15 PM
नई दिल्ली: टी20 को युवा खिलाड़ियों का फॉर्मेट माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या लीग क्रिकेट, टीमें युवा खिलाड़ियों को ही अहमियत देती हैं। इसकी वजह युवा खिलाड़ियों की ऊर्जा है, जिसकी मांग टी20 क्रिकेट करता है। युवा खिलाड़ी फील्ड पर ऐसे प्रयास करते दिखते हैं, जिसकी कल्पना उम्रदराज खिलाड़ियों से नहीं की जा सकती, वो चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फिर क्षेत्ररक्षण। लेकिन, कैरेबियन प्रीमियर लीग में इसका उल्टा दिख रहा है।

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में युवा खिलाड़ियों की जगह अनुभवी खिलाड़ियों का बोलबाला दिख रहा है। गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी में अनुभवी खिलाड़ी युवाओं पर भारी पड़ रहे हैं और अकेले दम अपनी टीमों के लिए मैच विनर साबित हो रहे हैं।

रिपोर्ट लिखे जाने तक सीपीएल 2025 में 10 मैच खेले गए हैं। इसमें एक मैच बारिश की वजह से बाधित रहा है। शेष नौ मैचों में 7 मैच ऐसे हुए हैं, जिनमें अनुभवी और उम्रदराज खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चौंकाया है और अपनी टीम को अकेले दम मैच जिताए हैं। इस तरह सीपीएल 2025 युवाओं की बदले अनुभवी और उम्रदराज खिलाड़ियों का सीजन साबित हो रहा है।

आईए अब तक हुए मैचों में किन अनुभवी खिलाड़ियों ने अपना प्रभाव दिखाया है, उस पर नजर डालते हैं।

सीजन का दूसरा मैच सेंट किट्स और गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच खेला गया था। मैच गुयाना ने जीता। मैच के श्रेष्ठ स्कोरर सेंट किट्स के आंद्रे फ्लेचर रहे। 37 साल के इस सलामी बल्लेबाज ने 41 गेंद पर 60 रन की पारी खेली थी।

चौथा मैच त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स के बीच खेला गया। त्रिनबागो के 38 साल के बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने 57 गेंद पर 6 छक्के और 14 चौके लगाते हुए 120 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाई।

छठा मैच सेंट लुसिया किंग्स और सेंट किट्स के बीच खेला गया था। सेंट लुसिया के जेसन चार्ल्स ने 28 गेंद पर 52 रन की पारी खेल टीम को जीत दिलाई थी। चार्ल्स की उम्र 36 साल है।

सातवां मैच एंटीगुआ और बारबुडा फॉल्कंस और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। मैच एंटीगुआ ने जीता। त्रिनबागो की तरफ से मुनरो और पोलार्ड को छोड़ कोई क्रीज पर नहीं टिका।

आठवां मैच सेंट किट्स और बारबडोस रॉयल्स किंग्स के बीच खेला गया। सेंट किट्स की जीत में कप्तान जेसन होल्डर की अहम भूमिका रही। 33 साल के इस खिलाड़ी ने 21 गेंद पर 38 रन बनाने के अलावा 3.2 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए।

नौवां मैच गुयाना अमेजन वॉरियर्स और एंटीगुआ और बारबाडोस फॉल्कंस के बीच खेला गया। इसमें अमेजन वॉरियर्स ने जीत हासिल की। अमेजन वॉरियर्स के कप्तान 46 साल के इमरान ताहिर ने 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए।

दसवां मैच त्रिनबागो और सेंट लुसिया किंग्स के बीच खेला गया। 38 साल के पोलार्ड ने 29 गेंद पर 65 रन की पारी खेल त्रिनबागो को जीत दिलाई।

 

