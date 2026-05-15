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IPL 2026 एमआई में अब भी काफी जोश, हम यहां जीतने आए हैं: कॉर्बिन बॉश

कॉर्बिन बॉश बोले- MI का फोकस जीत पर, PBKS के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन की तैयारी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 15, 2026, 05:40 AM
एमआई में अब भी काफी जोश, हम यहां जीतने आए हैं: कॉर्बिन बॉश

धर्मशाला: मुंबई इंडियंस (एमआई) के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश ने कहा है कि 5 बार की चैंपियन टीम इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के अपने अभियान का मजबूती से अंत करने के लिए अब भी दृढ़ संकल्प है, भले ही वे प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हों। बॉश का कहना है कि पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम की सोच में कोई बदलाव नहीं आया है।

 

गुरुवार को एचपीसीए स्टेडियम में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ मुकाबले से पहले बॉश ने कहा कि मुंबई इंडियंस अब भी मैच जीतने और सीजन का सकारात्मक तरीके से अंत करने पर पूरी तरह से केंद्रित है। बॉश ने ब्रॉडकास्टर्स से कहा, "टीम में अब भी काफी जोश है। हम यहां जीतने आए हैं। जब भी हम मैदान पर उतरते हैं, तो हमारा लक्ष्य वही रहता है।"

इस साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज ने स्वीकार किया है कि मुंबई इंडियंस इस सीजन में अहम मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रही, जिसकी वजह से उन्हें आखिरकार प्लेऑफ में जगह नहीं मिल पाई। उन्होंने कहा, "हाल के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं। हमने कुछ अहम मौके गंवाए, जिसकी वजह से नतीजे खराब रहे, लेकिन आज हमारे पास हालात बदलने का एक और मौका है। हमारी यही योजना है।"

बॉश ने बताया है कि टीम इस बात से प्रेरित है कि टूर्नामेंट के आखिरी दौर में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही टीमों का खेल बिगाड़ा जाए। उन्होंने कहा, "हमें कुछ टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरना अच्छा लगेगा। जिन टीमों का हम इन आखिरी मैचों में सामना कर रहे हैं, उनमें से कई टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। आखिरकार, हमारा लक्ष्य जीतना और बाकी सभी के लिए मुश्किलें खड़ी करना है।"

अपनी हालिया गेंदबाजी के प्रदर्शन पर बात करते हुए, बॉश ने कहा कि हालात उनकी गेंदबाजी के अंदाज के अनुकूल थे। हार के बावजूद टीम के लिए योगदान देकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने कहा, "यह बस ऐसी ही एक बात है। मुझे लगता है कि पिछले मैच की पिच मेरी गेंदबाजी के अंदाज के लिए एकदम सही थी। मुझे टीम के लिए एक ठोस प्रदर्शन करके खुशी हुई। बदकिस्मती से, यह हमें जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं टीम के लिए कुछ कर पाया।"

प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें, तो पंजाब किंग्स 11 में से 6 मैच जीतकर चौथे स्थान पर मौजूद है, जबकि मुंबई इंडियंस ने 11 में से 8 मैच गंवाए हैं। यह टीम फिलहाल 9वें स्थान पर है।

--आईएएनएस

 

 

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