Corbin Bosch ICC Violation: साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना

कॉर्बिन बॉश पर आईसीसी की कार्रवाई, साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर 53 रन से जीत
Aug 14, 2025, 06:40 AM
नई दिल्ली:  साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। इसके चलते उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया।

बॉश को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन करते पाया गया। यह अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर उसकी भाषा, व्यवहार या हावभाव से अपमान या भड़काने से जुड़ा है।

 

मंगलवार को खेले गए मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलियाई पारी के 17वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने बेन ड्वारशुइस को आउट करने के बाद बल्लेबाज को वापस डगआउट लौटने का इशारा किया था।

 

बॉश इंटरनेशनल लेवल पर 11वां मैच खेल रहे थे। यह उनका पहला अपराध था। इस खिलाड़ी ने अपराध और सजा को स्वीकार कर लिया है।

 

डार्विन में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने सात विकेट खोकर 218 रन बनाए।

 

साउथ अफ्रीका 57 के स्कोर तक तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से देवाल्ड ब्रेविस ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

 

ब्रेविस ने 56 गेंदों में नाबाद 125 रन बनाए, जिसमें आठ छक्के और 12 चौके शामिल थे। उनके अलावा स्टब्स ने 22 गेंदों में 31 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

विपक्षी टीम की ओर से बेन ड्वारशुइस और ग्लेन मैक्सवेल को दो विकेट हाथ लगे।

 

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवरों में 165 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टिम डेविड ने 24 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जबकि एलेक्स कैरी ने 26 रन बनाए।

 

कॉर्बिन बॉश ने तीन ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 20 रन देकर तीन विकेट अपने नाम किए। उनके अलावा क्वेना मफाका ने भी इतने ही शिकार किए।

 

ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 17 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने अगले मुकाबले को 53 रन से जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब 16 अगस्त को खेला जाने वाला तीसरा टी20 मैच निर्णायक बन चुका है।

 

 

