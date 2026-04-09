Commonwealth Games 2030 : सीएम भूपेंद्र पटेल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए पहली बार गुजरात आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की

गांधीनगर: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट प्रतिनिधिमंडल 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहली बार गुजरात के आधिकारिक दौरे पर पहुंची। टीम ने आयोजन स्थल और उच्च स्तरीय बैठक के साथ इवेंट के सौवें संस्करण के लिए विस्तृत ऑन-ग्राउंड योजना की शुरुआत का संकेत दिया। प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ एक बैठक के बाद अपना कार्यक्रम शुरू किया।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार टीम वर्क के जरिए सौ साल पूरे होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को शानदार तरीके से आयोजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "यह कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताई गई टाइम-बाउंड, क्वालिटी और असरदार योजना से निर्देशित होगी।"

पटेल ने आए अधिकारियों और आईओसी को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार गेम्स को सफलतापूर्वक कराने के लिए समय पर सभी जरूरी संरचना और सुविधाएं देगी।

रुकारे ने गुजरात द्वारा गेम्स की होस्टिंग को गर्व की बात कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप और खेल को बढ़ावा देने की नीतियों की तारीफ की।

रुकारे और सैडलेयर दोनों ने गुजरात में प्रतिनिधिमंडल के गर्मजोशी भरे स्वागत और मेहमाननवाजी की भी तारीफ की।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट लीडरशिप ने मुख्यमंत्री को अगले गेम्स में आने का न्योता दिया, जो इस साल 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले हैं, ताकि वे आयोजन की योजना और उसे कार्यान्वित करने की नीतियों का अध्ययन कर सकें।

मुख्यमंत्री ने न्योता स्वीकार करते हुए कहा कि गुजरात का एक प्रतिनिधिमंडल इस इवेंट में शामिल होगा।

रुकारे ने कहा कि 2030 के गेम्स में न सिर्फ स्पोर्टिंग एक्सीलेंस बल्कि सांस्कृतिक विविधता भी दिखनी चाहिए। उन्होंने एक सफल शताब्दी एडिशन देने के लिए भारतीय स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई।

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे और मुख्य कार्यकारी अधिकारी केटी सैडलेयर के नेतृत्व में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओसी) के अधिकारियों के साथ पांच सदस्यों की टीम 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक राज्य के दौरे पर है। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन की मेजबानी मिलने के बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रतिनिधिमंडल का यह पहला दौरा है।

प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रस्तावित जगहों की जांच करेगा। इसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईकेए एरेना, अहमदाबाद में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम, और एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। दौरा तैयारी और प्लानिंग के असेसमेंट का हिस्सा है।

पिछले साल 26 नवंबर को ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की जनरल असेंबली में भारत को मेजबानी के अधिकार दिए गए थे। नई दिल्ली में 2010 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद देश में दूसरी बार इस इवेंट का आयोजन हो रहा है।

2030 के गेम्स 1930 में हुए पहले संस्करण के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे।

--आईएएनएस