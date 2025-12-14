खेल

Lionel Messi India : हैदराबाद फैंस का दिल जीतने के लिए तेलंगाना सीएम ने लियोनल मेसी को 'धन्यवाद' कहा

हैदराबाद में मेसी का भव्य स्वागत, सीएम रेवंत रेड्डी ने जताया आभार
Dec 14, 2025, 04:08 PM
हैदराबाद: तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने रविवार को हैदराबाद में गोट इंडिया टूर इवेंट के लिए दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी और उनके टीम के साथियों, लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मैं गोट लियोनल मेसी और फुटबॉल के महान खिलाड़ियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल को हमारा न्योता स्वीकार करने और हमारे शहर हैदराबाद की शोभा बढ़ाने और हमारे सभी खेल प्रेमियों, खासकर युवाओं का दिल जीतने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।"

सीएम ए. रेवंत रेड्डी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने कहा, "हम अपने नेता राहुल गांधी के हमारे साथ जुड़ने और इस शाम को जिंदगी भर की याद बनाने के लिए बहुत आभारी हैं। मैं शहर भर में ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों, आयोजकों और स्टाफ को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने यह पक्का किया कि हम दुनिया को दिखा सकें कि तेलंगाना का मतलब बेहतरीन है, और तेलंगाना का मतलब मेहमाननवाजी है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "अपनी पूरी सरकार की ओर से, मैं सभी खेल प्रेमियों और फैंस को उनके बेहतरीन व्यवहार और अनुशासित तरीके से हमारे मेहमानों की मेजबानी करने के लिए धन्यवाद देता हूं।"

हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में लियोनल मेसी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के साथ एक मैत्री मैच भी खेला। मैच के बाद उनके लिए एक संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।

मैत्री मैच से पहले, फलकनुमा पैलेस में लियोनल मेसी के सम्मान में एक 'मीट एंड ग्रीट' प्रोग्राम रखा गया था। सीएम रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी के साथ इस इवेंट में शामिल हुए, जहां कई जानी-मानी हस्तियों को फुटबॉल के इस लेजेंड से बातचीत करने का मौका मिला।

कोलकाता की तरह हैदराबाद में मेसी के कार्यक्रम में किसी भी तरह का व्यवधान नहीं देखने को मिला। सभी फैंस बेहद खुश थे। मेसी ने भी मुस्कुराकर स्टेडियम के चक्कर लगाते हुए फैंस का अभिवादन किया।

 

