खेल

Shefali Verma Performance : खिताबी जीत के बाद शेफाली वर्मा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बातचीत, चंडीगढ़ आने का निमंत्रण

सीएम सैनी ने शेफाली वर्मा को दी बधाई, चंडीगढ़ आने का दिया न्योता
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 06, 2025, 04:16 PM
खिताबी जीत के बाद शेफाली वर्मा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बातचीत, चंडीगढ़ आने का निमंत्रण

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार पारी खेलने वाली सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा से फोन पर बात की। सीएम ने टीम को खिताबी जीत की बधाई देने के साथ सलामी बल्लेबाज को चंडीगढ़ आकर मुलाकात करने का निमंत्रण भी दिया है।

 

 

मुख्यमंत्री सैनी के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक क्लिप साझा की गई है, जिसमें वह शेफाली वर्मा से फोन पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन पर पूरे प्रदेश को गर्व है।

 

मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बातचीत की एक छोटी सी क्लिप शेयर की गई है, जिसके कैप्शन में लिखा है, "महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके भारत को विश्व विजेता बनाने वाली टीम की सदस्य, हरियाणा की लाडली बिटिया शेफाली वर्मा से वार्ता करके पूरी टीम को बधाई दी और चंडीगढ़ आने का निमंत्रण दिया।"

 

शेफाली वर्मा को चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर महिला विश्व कप 2025 में मौका मिला था। शेफाली को सीधे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने महज 10 रन बनाए। इसके बावजूद उन पर कप्तान ने अपना भरोसा बनाए रखा।

 

शेफाली वर्मा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में बतौर सलामी बल्लेबाज उतरीं। उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की।

 

फाइनल मुकाबले में उनके निजी प्रदर्शन को देखें, तो शेफाली ने 78 गेंदों में 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 87 रन बनाए। इसके अलावा, एक गेंदबाज के तौर पर 7 ओवर फेंके, जिसमें 36 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।

 

भारत ने खिताबी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। ऐतिहासिक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के चलते शेफाली वर्मा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

Naib Singh SainiTeam IndiaShefali VermaWomen Cricket World Cup 2025Smriti MandhanaHaryana CMPlayer of the Match

Related posts

Loading...

More from author

Loading...