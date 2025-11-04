खेल

Mohan Yadav Congratulates : 'क्रांति ने क्रांति कर दी,' मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व चैंपियन टीम की सदस्य क्रांति गौड़ से की बात

सीएम मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को बधाई दी, बोले- "क्रांति ने क्रांति कर दी"
Nov 04, 2025, 05:44 PM
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की सदस्य क्रांति गौड़ को वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने क्रांति गौड़ से बातचीत की वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है।

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति गौड़ से कहा, "पूरे देश को आपलोगों की उपलब्धियों पर गर्व है। आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं, इससे आनंद और बढ़ जाता है। क्रांति ने क्रांति कर दी।"

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। आप लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो प्रेरणादायी है। हमने 1 करोड़ की प्रोत्साहित राशि की घोषणा की है, आप जब मध्य प्रदेश लौटेंगी, तो आपको मिल जाएगी।

 

क्रांति गौड़ ने भी मुख्यमंत्री को उनके उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद दिया।

 

बता दें कि क्रांति गौड़ महिला विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी हैं। राज्य सरकार ने क्रांति गौड़ के लिए 1 करोड़ रुपये इनाम की घोषणा की है।

 

विश्व कप में खेले 8 मैचों में क्रांति गौड़ ने 9 विकेट झटकते हुए भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

 

भारतीय टीम ने 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीता। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा की 87 और दीप्ति शर्मा की 58 रन की पारी के बदौलत 7 विकेट पर 298 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका को 45.3 ओवर में 246 रन पर समेटकर विश्व चैंपियन बनी। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

 

--आईएएनएस

 

 

 

 

