Lakshya Sen Title : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जीतने पर दी बधाई

Lakshya Sen

लक्ष्य सेन की सुपर 500 जीत पर सीएम धामी ने दी बधाई, अनोखी उपलब्धि पर गर्व
Nov 23, 2025, 04:27 PM
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य सेन को ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 जीतने पर दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को बधाई दी है।

पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर लक्ष्य सेन को खिताब जीतने की बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "लक्ष्य सेन की यह शानदार उपलब्धि उत्तराखण्ड ही नहीं, सम्पूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है। लक्ष्य की मेहनत, समर्पण और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है और यह साबित करता है कि लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ हर कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे आगे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और देवभूमि उत्तराखंड का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे।

लक्ष्य सेन ने रविवार को 38 मिनट तक चले ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 एकल के फाइनल में जापान के युशी तनाका को 21-15, 21-11 से हराकर खिताब जीता। लक्ष्य का यह तीसरा सुपर 500 टाइटल है।

पहले गेम में लक्ष्य सेन शुरुआत से ही हावी नजर आए। सेन ने 8-4 से बढ़त हासिल कर ली थी। इसके बाद तनाका के लिए वापसी मुश्किल हो गई। भारतीय शटलर ने फुर्ती का परिचय देकर इस सेट को 21-15 से अपने नाम करते हुए खिताब की ओर अपने कदम बढ़ा दिए।

सेन दूसरे गेम में भी हावी नजर आए। उन्होंने अपने बेहतरीन शॉट्स के साथ बढ़त बनाए रखी। इस दौरान कई बार अपनी सर्विस गंवाई, लेकिन आखिरकार शानदार वापसी करते हुए इसे 21-11 से अपने नाम किया।

लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी और ताइवान के चाउ टिएन चेन को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। सेन ने सेमीफाइनल में चाउ टिएन चेन को 17-21, 24-22, 21-16 से हराया था। इससे पहले उन्होंने आयुष शेट्टी के खिलाफ 23-21, 21-11 से जीत दर्ज की थी। आयुष शेट्टी को मात देने के बाद सेन इस टूर्नामेंट में भारत की इकलौती उम्मीद थे। खिताब जीतकर वह देश की उम्मीदों पर खरे उतरे।

--आईएएनएस

 

 

