CLT10 Noida league: नोएडा में सीएलटी10 लीग की हुई शुरुआत, स्थानीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

Aug 23, 2025, 08:04 AM
नोएडा:  में सीएलटी10 लीग की शुरुआत हो गई है। इस लीग में स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी परवेज महरूफ ने कहा है कि इस लीग का भविष्य उज्ज्वल है।

श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर परवेज महरूफ ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "सीएलटी10 स्थानीय क्रिकेटरों और विदेशी क्रिकेटरों के लिए एक शानदार अवसर है। यह खेलने का और खेल का रोमांच लेने का सुनहरा अवसर है। आयोजकों ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए जितनी मेहनत की है, वो शानदार है। बेहद प्रोफेशनल तरीके से आयोजन किया गया है। टूर्नामेंट की अभी शुरुआत है। इसका भविष्य उज्ज्वल है।"

उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व खिलाड़ी पार्थिव पटेल भी हैं। उनके होने से यहां के स्थानीय क्रिकेटरों को लाभ मिलेगा।

सीएलटी10 के संस्थापक शेरोन ने आईएएनएस से कहा, सीएलटी10 अपनी तरह का एक नया टूर्नामेंट है। इसमें क्रिकेट और लग्जरी का मिश्रण है। इसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के अलावा सेलिब्रिटी को शामिल किया गया है। हर टीम में 1 अंतर्राष्ट्रीय और 10 स्थानीय खिलाड़ी शामिल हैं।

टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों और फैंस के बीच काफी उत्साह है। रॉस टेलर, कार्लोस ब्रेथवेट और पार्थिव पटेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो स्थानीय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करेंगे।

इस इवेंट के लिए दर्शकों को आमंत्रण के आधार पर बुलाया जा रहा है। आयोजक ही दर्शकों को आमंत्रित कर रहे हैं।

सीएलटी10 एक अनूठा टूर्नामेंट है, जो टेनिस बॉल से खेला जाता है। इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं और मैच 10 ओवर के होते हैं। नोएडा में यह लीग 22 से 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रॉस टेलर, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर क्रेग ब्रेथवेट और पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज इस बार टूर्नामेंट के मुख्य आकर्षण हैं।

 

 

