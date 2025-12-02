खेल

CISF Kayaking Team : सीआईएसएफ ने महिला कयाकिंग टीम के प्रेसिडेंट कप 2025 में प्रदर्शन को सराहा

सीआईएसएफ महिला कयाकिंग टीम ने प्रेसिडेंट कप में 47 पदक जीतकर रचा कीर्तिमान
Dec 02, 2025, 08:10 AM
सीआईएसएफ ने महिला कयाकिंग टीम के प्रेसिडेंट कप 2025 में प्रदर्शन को सराहा

देहरादून: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की महिला कयाकिंग स्पोर्ट्स टीम ने प्रेसिडेंट कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के टिहरी डैम में आयोजित हुई इस चैंपियनशिप में भारत की टीम ने 47 पदक जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया।

28-30 नवंबर 2025 तक उत्तराखंड के टिहरी डैम में हुई चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने 18 स्वर्ण, 17 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 47 पदक जीते।

सीआईएसएफ ने प्रेसिडेंट कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करने वाली महिला कयाकिंग स्पोर्ट्स टीम की प्रशंसा की है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से जारी बयान में कहा गया, "हमें घोषणा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि 2025 में बनी नई महिला कयाकिंग स्पोर्ट्स टीम ने प्रेसिडेंट कप 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है। अपनी शुरुआत के पहले साल में ही, सीआईएसएफ महिला टीम ने बहुत अच्छा हुनर, अनुशासन और पक्का इरादा दिखाया है, जो स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देने के फोर्स के कमिटमेंट को दिखाता है।

इस अंतरराष्ट्रीय कयाकिंग चैंपियनशिप में 21 देशों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर के टॉप प्रोफेशनल कयाकर्स शामिल हुए। करीब 300 एथलीटों ने हिस्सा लिया था।

महिला वर्ग में एल/एचसी/जीडी ख्वाइराकपम धनमंजुरी और एल/एचसी/जीडी मनस्विनी स्वैन ने के4 (500 मीटर) में गोल्ड मेडल जीता। वहीं एल/एचसी/जीडी फैरेम्बन सोनिया देवी ने के4 (200 मीटर) में 1 गोल्ड जीता।

भारतीय टीम ने के1 (1000 मीटर) में और के2 (500 मीटर) में रजत पदक जीता।

पांच स्वर्ण पदक सहित कुल सात पदक लेकर सर्बिया दूसरे और 4 स्वर्ण सहित 10 पदक प्राप्त कर कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रही।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि टिहरी झील अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल का गंतव्य बन गई है। आने वाले दिनों में झील में एशियाई और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों की जलक्रीड़ा आयोजित की जा सकेगी।

--आईएएनएस

 

 

