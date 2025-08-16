खेल

Cincinnati Open 2025: ऑगर एलियासेम को हराकर जानिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

जानिक सिनर ने ऑगर एलियासेम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 16, 2025, 09:15 AM
सिनसिनाटी ओपन: ऑगर एलियासेम को हराकर जानिक सिनर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई

सिनसिनाटी:  दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी जानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने कनाडा के ऑगर एलियासेम को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की।

जानिक सिनर ने दो सेट चले मैच में ऑगर एलियासेम को 6-0, 6-2 से हराया।

ऑगर एलियासेम को सिनर के साथ मैच की शुरुआत में ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एलियासेम ने 13 अनफोर्स्ड एरर किए। इसका फायदा सिनर ने उठाया और सेट 6-0 से अपने नाम किया।

दूसरे सेट की शुरुआत में 23वें वरीय खिलाड़ी एलियासेम ने 2-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन उनकी बढ़त बरकरार नहीं रह सकी। उन्होंने आठ डबल फॉल्ट किए और फिर लय नहीं पकड़ पाए। सिनर ने दूसरा सेट भी 6-2 से अपने नाम किया।

यह हार्ड कोर्ट पर सिनर की लगातार पच्चीसवीं जीत थी। रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और एंडी मरे भी ऐसा कर चुके हैं।

एटीपी के मुताबिक, सिनर ने हार्ड कोर्ट पर अपना आखिरी मैच बीजिंग फाइनल में कार्लोस अल्काराज के खिलाफ गंवाया था। सिनर एटीपी फाइनल्स 2024 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के भी विजेता रहे।

विंबलडन का खिताब जीतने के बाद अपना पहला टूर्नामेंट खेल रहे सिनर का इस सीजन में रिकॉर्ड 30-3 है। अब उनका अगला मुकाबला फ्रांसीसी क्वालीफायर टेरेंस एटमाने से होगा। एटमाने ने होल्गर रुन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है।

एटमाने ने गुरुवार शाम 6-2, 6-3 से रुन को सेमीफाइनल में प्रवेश किया। एटमाने ने 332,160 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि अर्जित की है। उन्होंने इस सीजन के लिए 310,376 अमेरिकी डॉलर के साथ टूर्नामेंट में प्रवेश किया था।

सेमीफाइनल में सिनर के खिलाफ मुकाबला एटमाने के लिए आसान नहीं होने वाला है। सिनर दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हैं। हाल ही में विंबलडन के फाइनल में उन्होंने दूसरे नंबर के एक खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज को हराया था।

 

 

ATP TourTennis Semi FinalFelix Auger AliassimeCincinnati Open 2025Hard Court TennisWimbledon ChampionJannik Sinner

Related posts

Loading...

More from author

Loading...