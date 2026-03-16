Chinnaswamy Stadium IPL 2026 : कर्नाटक सरकार ने केएससीए को दी चिन्नास्वामी स्टेडियम में मेजबानी की इजाजत

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मुकाबलों की मेजबानी करने की आधिकारिक अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन का पहला मुकाबला आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को चिन्नास्वामी के मैदान पर खेला जाएगा।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने सोमवार को अनुमति की आधिकारिक घोषणा की। यह घोषणा केएससीए अधिकारियों, राज्य के गृह मंत्री और उस विशेषज्ञ समिति के बीच हुई बैठक के बाद की गई, जिन्होंने 13 मार्च को स्टेडियम में सुरक्षा उपायों का निरीक्षण और समीक्षा की थी।

कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने मीडिया रिलीज में कहा, "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज विधान सौध में कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति और केएससीए, आरसीबी तथा डीएनए के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक के दौरान विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में की गई तैयारियों और अनुपालन उपायों की रूपरेखा बताई गई थी। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा करने के बाद गृह मंत्री ने बेंगलुरु के प्रतिष्ठित एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आगामी आईपीएल मुकाबलों के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।"

कर्नाटक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 मुकाबले खेलेगी, जबकि टीम के दो घरेलू मैच रायपुर में होंगे। इस बात की घोषणा पहले ही फ्रेंचाइजी ने कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि आरसीबी ने 18 साल का सूखा खत्म करते हुए आईपीएल 2025 के खिताब को अपने नाम किया था। पहली बार ट्रॉफी जीतने के बाद टीम ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न मनाने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि, स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

आईपीएल 2026 के पहले 20 मुकाबलों के कार्यक्रम के अनुसार, आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ने के बाद चिन्नास्वामी के मैदान पर अपना दूसरा मुकाबला 5 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी।

--आईएएनएस