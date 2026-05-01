छत्तीसगढ़ : पीजीटीआई के सीईओ जोहल ने गोल्फ की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से मुलाकात की

रायपुर, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमनदीप जोहल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, आईएएस सुबोध कुमार सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य राज्य में गोल्फ के विकास और प्रचार-प्रसार के अवसरों पर चर्चा करना था।

चर्चाओं का एक मुख्य केंद्र बिंदु नया रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स का विकास और भविष्य में डीपी वर्ल्ड टूर पर विश्व-स्तरीय टूर्नामेंट की मेजबानी करने की संभावना थी, जिससे यह क्षेत्र वैश्विक गोल्फिंग मानचित्र पर मजबूती से अपनी जगह बना सके।

बैठक में श्री अंकित आनंद, आईएएस, अध्यक्ष, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए), और रजत कुमार, आईएएस, सचिव, उद्योग और वाणिज्य, छत्तीसगढ़ सरकार भी उपस्थित थे।

चर्चाओं का मुख्य जोर गोल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दीर्घकालिक संभावनाओं और छत्तीसगढ़ में इस खेल के लिए इकोसिस्टम को मजबूत करने पर था। विचार-विमर्श में विश्व-स्तरीय गोल्फिंग सुविधाएं बनाने, खेल पर्यटन को बढ़ावा देने, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य को गोल्फ तथा संबंधित आर्थिक गतिविधियों के लिए एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में स्थापित करने की संभावनाएं शामिल थीं।

एसईसीएल छत्तीसगढ़ ओपन का सफल आयोजन नवा रायपुर के भारतीय पेशेवर गोल्फ सर्किट पर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभरने को रेखांकित करता है, और यह खेल के अपने पारंपरिक केंद्रों से आगे बढ़ते प्रसार को भी दर्शाता है।

बैठक में राज्य में नए गोल्फ कोर्स और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई, जिससे खेल पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं, आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों को समर्थन मिल सकता है, और छत्तीसगढ़ को पेशेवर गोल्फ के लिए भविष्य के गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

अमनदीप जोहल ने अधिकारियों को भारत में पेशेवर गोल्फ के बढ़ते महत्व, डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई कैलेंडर के विस्तार, और गोल्फ द्वारा पर्यटन, आतिथ्य, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय खेल जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में पैदा किए जा सकने वाले अवसरों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में राज्य सरकार और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के बीच सहयोग के तरीकों पर भी विचार किया गया, ताकि छत्तीसगढ़ में गोल्फ विकास की पहलों और भविष्य के आयोजनों को बढ़ावा दिया जा सके।

--आईएएनएस

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