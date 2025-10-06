‘छाती पीटने के बजाए क्रिकेट पर ध्यान दो’ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दी पाकिस्तान को सलाह

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर (आईएएनएस)। एशिया कप में भारत के सामने तीन बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आमना-सामना हुआ और लगातार तीन बार टीम इंडिया ने उसे धूल चटाई। रविवार को महिला विश्व कप में एक बार फिर वहीं हाल पाकिस्तान का हुआ। महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से करारी शिकस्त दी। इस मैच के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सलाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान छाती पीटना बंद करे और क्रिकेट पर ध्यान दें।

कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा कि महिलाओं का विश्व कप मैच देखकर एहसास हुआ, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, एशिया कप हो, या महिलाओं का विश्व कप 2025। पाकिस्तान एक ही कला में माहिर है, मैदान के बाहर ड्रामा और जब बात मैदान पर खेलने की आती है तो नतीजा हर बार एक ही आता है। उन्होंने आगे लिखा कि जब भारत खेलता है, तो वो युद्ध की बात करते हैं, जब भारत जीतता है, तो बहाने बनाते हैं। इसलिए काम की बात यही है कि छाती कम पीटें, क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दें।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चार बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान पर एक दूसरे के आमने-सामने थी। पाकिस्तान को चारों बार करारी हार का सामना करना बड़ा। पहले तीन बार एशिया कप में और चौथी बार महिला विश्व कप में हार का मुंह देखना पड़ा है।

ताजा मैच की बात करें तो कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में हुए भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। 248 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम 43 ओवर में 159 पर सिमट गई। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े।

मंधाना ने 23 और रावल ने 31 रन बनाए। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। 65 गेंदों की पारी में हरलीन ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 32, दीप्ति शर्मा ने 25 और स्नेह राणा ने 20 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने आखिरी ओवरों में 20 गेंद पर 2 छक्के और 3 चौके की मदद से नाबाद 35 रन बनाकर भारत को 247 तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस