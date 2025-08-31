खेल

Cheteshwar Pujara Retirement: पीएम मोदी की शुभकामनाएं मेरे लिए सम्मान की बात : चेतेश्वर पुजारा

पुजारा ने संन्यास पर पीएम मोदी की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया।
Aug 31, 2025, 06:54 PM
नई दिल्ली: क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके चेतेश्वर पुजारा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दीं, जिसके लिए पुजारा ने उनका आभार जताया है।

चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि रिटायरमेंट पर मुझे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा-पत्र प्राप्त हुआ। आपकी ओर से व्यक्त की गई भावनाओं के लिए मैं बहुत आभारी हूं। जीवन की दूसरी पारी की ओर बढ़ते हुए, मैं मैदान पर बिताए हर पल और सभी से मिले प्रेम और सम्मान को संजोकर रखूंगा।"

प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय क्रिकेटर को बधाई देते हुए पत्र में लिखा, "मुझे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने के आपके फैसले के बारे में पता चला। इस घोषणा के बाद, फैंस और क्रिकेट जगत ने आपकी उल्लेखनीय उपलब्धियों की सराहना की है। मैं आपके शानदार क्रिकेट करियर के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

उन्होंने लिखा, "क्रिकेट के छोटे प्रारूपों के प्रभुत्व वाले युग में, आप खेल के लंबे प्रारूप की खूबसूरती की याद दिलाते थे। आपके अडिग स्वभाव और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ बल्लेबाजी करने की क्षमता ने आपको भारतीय बल्लेबाजी क्रम का आधार बनाया। आपका उत्कृष्ट क्रिकेट करियर उल्लेखनीय कौशल और संकल्प के पलों से भरा है, खासकर विदेशों में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में।"

पीएम मोदी ने लिखा, "मुझे यकीन है कि आपके पिता को आप पर गर्व होगा। पूजा और अदिति आपके साथ अधिक समय बिताकर बहुत खुश होंगी। उन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए बहुत त्याग किए हैं। मैदान के अलावा, एक कमेंटेटर के रूप में आपका विश्लेषण क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत मूल्यवान साबित होता है। मुझे विश्वास है कि आप खुद को खेल से जोड़े रखेंगे और उभरते क्रिकेटर्स को प्रेरित करेंगे।"

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा ने भारत की ओर से 103 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले खेले। टेस्ट फॉर्मेट में पुजारा के नाम 19 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं।

 

 

