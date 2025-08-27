खेल

Cheteshwar Pujara Retirement: कोहली ने संन्यास पर पुजारा को दी शुभकामनाएं, लिखा- मेरा काम आसान बनाने के लिए शुक्रिया

चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास लिया, विराट कोहली ने दी शुभकामनाएं
Aug 27, 2025, 07:26 AM
कोहली ने संन्यास पर पुजारा को दी शुभकामनाएं, लिखा- मेरा काम आसान बनाने के लिए शुक्रिया

नई दिल्ली: चेतेश्वर पुजारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली ने इस बल्लेबाज को भविष्य के लिए शुभकानाएं दी हैं। कोहली का मानना है कि पुजारा ने कई मौकों पर उनका काम आसान बनाया।

विराट कोहली ने मंगलवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "मेरा काम आसान बनाने के लिए आपका शुक्रिया पुज्जी (चेतेश्वर पुजारा)। आपका करियर शानदार रहा है। बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। भगवान आपका भला करे।"

 

चेतेश्वर पुजारा ने करीब करीब डेढ़ दशक भारतीय टीम का साथ दिया। पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

 

सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने सात पारियों में 521 रन बनाते हुए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टीम इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। अक्सर कोहली उस सीरीज की सफलता का श्रेय चेतेश्वर को देते आए हैं।

 

कोहली की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में भारत के दबदबे के दौरान यह जोड़ी बेहद अहम रही। दोनों ने मिलकर 83 पारियों में 3,513 रन जोड़े। कोहली-पुजारा की जोड़ी के बीच सात शतकीय और 18 अर्धशतकीय साझेदारियां रहीं। यह जोड़ी अक्सर भारत की मध्यक्रम बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई।

 

चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में भारत की ओर से डेब्यू किया था। टेस्ट फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 103 मुकाबलों की 176 पारियों में 43.60 की औसत के साथ 7,195 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे। इसके अलावा, पुजारा ने भारत के लिए पांच वनडे मैच भी खेले।

 

संन्यास की घोषणा के बाद चेतेश्वर पुजारा ने बताया कि वह करीब एक हफ्ते से इस पर विचार कर रहे थे। उन्होंने अपने फैसले को लेकर परिवार और साथी खिलाड़ियों से बात भी की थी।

 

पुजारा मानते हैं कि टीम इंडिया के साथ उनकी काफी यादें जुड़ी हैं, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही पुजारा खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया।

 

 

 

