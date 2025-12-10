Champions League Results : बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड ने अपने मैच जीते

बार्सिलोना: बार्सिलोना ने जूल्स कोंडे के हेडर से लगाए दो गोल की मदद से आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट को 2-1 से हराकर चैंपियंस लीग में अहम जीत हासिल की। जीत के साथ बार्सिलोना 36 टीमों के लीग फेज में 13वें नंबर पर आ गया है। शीर्ष 8 में जगह बनाने के लिए बार्सिलोना को दो और मैचों में जीत हासिल करनी होगी।

एटलेटिको मैड्रिड ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए पीएसवी के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की।

गुस टिल ने 10वें मिनट में मैच का पहला गोल किया। अलेक्जेंडर सोरलोथ ने 37वें मिनट में जूलियन अल्वारेज को बराबरी का गोल करने का मौका दिया। इससे पहले डेविड हैंको ने 52वें मिनट में मातेज कोवर के नाहुएल मोलिना के लॉन्ग-रेंज शॉट को बाहर धकेलने के बाद रिबाउंड पर गोल किया, और सोरलोथ ने चार मिनट बाद तीसरा गोल किया।

रिकार्डो पेपी ने 85वें मिनट में दूर के पोस्ट पर गोल किया और आखिरी मिनटों में अरमांडो ओबिस्पो ने पास से एक सुनहरा मौका गंवा दिया, जिससे एटलेटिको ने 3-2 से अहम जीत हासिल की।

इंटर मिलान के खिलाफ लिवरपूल के लिए इब्राहिमा कोनाटे के पहले हाफ के हेडर को हैंडबॉल के लिए खारिज करने के लिए चार मिनट के वीएआर रिव्यू की जरूरत थी। अधिकारियों ने प्रीमियर लीग चैंपियन का पक्ष लिया और पांच मिनट बाकी रहते पेनल्टी दी। डोमिनिक सोबोस्जलाई ने स्पॉट से गोल करके लिवरपूल की टीम को 1-0 से जीत दिलाई, जो मोहम्मद सलाह के बिना खेली थी।

टॉटेनहैम ने स्लाविया प्राग पर 3-0 से आसान जीत हासिल की, जिसमें डेविड जिमा ने 26वें मिनट के बाद गेंद को अपने ही नेट में डाल दिया और मोहम्मद कुदुस ने 50वें मिनट में पेड्रो पोरो पर फाउल के बाद पेनल्टी स्पॉट से बढ़त दोगुनी कर दी। मैच खत्म होने से 10 मिनट पहले जेवी सिमंस ने एक और पेनल्टी को गोल में बदलकर मैच अपने नाम कर लिया।

मेसन ग्रीनवुड ने शानदार खेल दिखाया जिससे मार्सिले ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए यूनियन सेंट-गिलोइस को 3-2 से हराया। अनन खलैली ने मेजबान टीम को आगे कर दिया, लेकिन इगोर पैक्साओ ने 15 मिनट बाद बराबरी कर ली और ग्रीनवुड ने 41वें और 58वें मिनट में गोल करके मैच का रुख बदल दिया। खलैली ने गोल करके यूनियन को मुकाबले में बनाए रखा।

बायर्न म्यूनिख ने जोशुआ किमिच के अपने गोल से वापसी करते हुए स्पोर्टिंग सीपी को अपने घर में 3-1 से हराया।

--आईएएनएस